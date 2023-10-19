مواعيد الصلاة اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر 

ينشر موقع "الدستور" بشكل يومي خدمة عرض مواعيد الصلاة، والتي تختلف من محافظة لأخرى لعدة دقائق وحتى يكون المصلون على علم بالتوقيت الصحيح لها.

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في محافظات مصر

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 19 أكتوبر 2023 في عدد من محافظات الجمهورية.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:32 ص.

موعد أذان الظهر: 12:40 م.

موعد أذان العصر: 3:54 م.

موعد أذان المغرب: 6:20 م.

موعد أذان العشاء: 7:38 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:38 ص.

موعد أذان الظهر: 12:45 م.

موعد أذان العصر: 3:59 م.

موعد أذان المغرب: 6:25 م.

موعد أذان العشاء: 7:43 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بورسعيد

موعد أذان الفجر: 5:28 ص.

موعد أذان الظهر: 12:36 م.

موعد أذان العصر: 3:49 م.

موعد أذان المغرب: 6:15 م.

موعد أذان العشاء: 7:34 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 5:36 ص.

موعد أذان الظهر: 12:43 م.

موعد أذان العصر: 3:56 م.

موعد أذان المغرب: 6:23 م.

موعد أذان العشاء: 7:41 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد أذان الفجر: 5:34 ص.

موعد أذان الظهر: 12:42 م.

موعد أذان العصر: 3:58 م.

موعد أذان المغرب: 6:24 م.

موعد أذان العشاء: 7:40 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:30 ص.

موعد أذان الظهر: 12:38 م.

موعد أذان العصر: 3:55 م.

موعد أذان المغرب: 6:22 م.

موعد أذان العشاء: 7:37 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:26 ص.

موعد أذان الظهر: 12:34 م.

موعد أذان العصر: 3:52 م.

موعد أذان المغرب: 6:19 م.

موعد أذان العشاء: 7:33 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:25 ص.

موعد أذان الظهر: 12:33 م.

موعد أذان العصر: 3:52 م.

موعد أذان المغرب: 6:19 م.

موعد أذان العشاء: 7:33 م.

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد أذان الفجر: 5:22 ص.

موعد أذان الظهر: 12:30 م.

موعد أذان العصر: 3:43 م.

موعد أذان المغرب: 6:09 م.

موعد أذان العشاء: 7:28 م.