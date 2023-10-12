مواعيد الصلاة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 فى محافظات مصر

يهتم المسلمون بالبحث عن مواعيد الصلاة لأداء الفروض الخمس في مواقيتها المحددة، ويقدم موقع "الدستور" خدمة عرض مواعيد الصلاة بشكل يومي في مختلف محافظات الجمهورية والتي يكثر البحث عنها على الإنترنت أو من خلال صفحات التواصل الاجتماعي.

مواعيد الصلاة اليوم الخميس في محافظات مصر

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 في عدد من محافظات مصر.

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:28 ص.

موعد أذان الظهر: 12:42 م.

موعد أذان العصر: 4:00 م.

موعد أذان المغرب: 6:28 م.

موعد أذان العشاء:7:45 م.

مواعيد الصلاة اليوم في الإسكندرية.

موعد أذان الفجر: 5:33 ص.

موعد أذان الظهر: 12:47 م.

موعد أذان العصر: 4:04 م.

موعد أذان المغرب: 6:33 م.

موعد أذان العشاء: 7:51 م.

مواعيد الصلاة اليوم في بور سعيد

موعد أذان الفجر: 5:24 ص.

موعد أذان الظهر: 12:37 م.

موعد أذان العصر: 3:55 م.

موعد أذان المغرب: 6:23 م.

موعد أذان العشاء: 7:41 م.

مواعيد الصلاة اليوم في الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 5:24 ص.

موعد أذان الظهر: 12:37 م.

موعد أذان العصر: 3:55 م

موعد أذان المغرب: 6:24 م.

موعد أذان العشاء: 7:41 م.

مواعيد الصلاة اليوم في البحيرة

موعد أذان الفجر: 5:31 ص.

موعد أذان الظهر: 12:45 م.

موعد أذان العصر: 4:02 م.

موعد أذان المغرب: 6:30 م.

موعد أذان العشاء: 7:48 م.

مواعيد الصلاة اليوم في سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:27 ص.

موعد أذان الظهر: 12:40 م.

موعد أذان العصر: 4:00 م.

موعد أذان المغرب: 6:28 م.

موعد أذان العشاء: 7:43 م.

مواعيد الصلاة اليوم في الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:23 ص

موعد أذان الظهر: 12:36 م.

موعد أذان العصر: 3:56 م.

موعد أذان المغرب: 6:25 م.

موعد أذان العشاء: 7:39 م.

مواعيد الصلاة اليوم في أسوان

موعد أذان الفجر: 5:22 ص.

موعد أذان الظهر: 12:35 م.

موعد أذان العصر: 3:56 م.

موعد أذان المغرب: 6:25 م.

موعد أذان العشاء: 7:38 م.

مواعيد الصلاة اليوم في العريش

موعد أذان الفجر: 5:18 ص.

موعد أذان الظهر: 12:31 م.

موعد أذان العصر: 3:49 م.

موعد أذان المغرب: 6:17 م.

موعد أذان العشاء: 7:35 م.