الأحد 17 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يقدم موقع الدستور خدمة عرض مواعيد الصلاة بشكل يومي والتي يكثر البحث عنها في مختلف محافظات مصر. 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في محافظات مصر

ننشر في التقرير التالي  مواعيد الصلاة اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في محافظات مصر.

 

اقرأ ايضا

للموظفين والمعاشات.. ابرز قرارات السيسي اليوم ونسبة الزيادة

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة 

موعد أذان الفجر: 5:13 ص

موعد أذان الظهر: 12:50 م

موعد أذان العصر: 4:19 م

موعد أذان المغرب: 6:58 م

موعد أذان العشاء: 8:16 م

 

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية 

موعد أذان الفجر: 5:17 ص

موعد أذان الظهر: 12:55 م

موعد أذان العصر: 4:25 م

موعد أذان المغرب: 7:04 م

موعد أذان العشاء: 8:23  م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد أذان الفجر: 5:07 ص

موعد اذان الظهر: 12:45 م

موعد اذان العصر: 4:15 م

موعد أذان المغرب: 6:55 م

موعد أذان العشاء: 8:13 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 5:08 ص

موعد أذان الظهر: 12:46 م

موعد أذان العصر: 4:15 م

موعد أذان المغرب: 6:54 م

موعد أذان العشاء: 8:13 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة 

موعد أذان الفجر: 5:15 ص

موعد أذان الظهر: 12:53 م

موعد أذان العصر: 4:22 م

موعد أذان المغرب: 7:02 م

موعد أذان العشاء: 8:21 م

 

قناة الناس| أمين الفتوى يوضح فضل قراءة آية الكرسى بعد كل صلاة (فيديو)

وزير الأوقاف فى خطبة الجمعة: أولى الناس برسول الله يوم القيامة أكثرهم عليه صلاة

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة  المحلة الكبرى 

موعد أذان الفجر: 5:12 ص

موعد أذان الظهر: 12:50 م

موعد أذان العصر: 4:20 م

موعد أذان المغرب: 6:58 م

موعد أذان العشاء: 8:18 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة ملوي 

موعد أذان الفجر: 5:17 ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م

موعد أذان العصر: 4:20 م

موعد أذان المغرب: 7:00 م

موعد أذان العشاء: 8:16 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج 

موعد أذان الفجر: 5:15 ص

موعد أذان الظهر: 12:48 م

موعد أذان العصر: 4:16 م

موعد أذان المغرب: 6:56 م

موعد أذان العشاء: 8:11 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر 

موعد أذان الفجر: 5:12 ص

موعد أذان الظهر: 12:44 م

موعد أذان العصر: 4:12 م

موعد أذان المغرب: 6:52 م

موعد أذان العشاء: 8:06 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان 

موعد أذان الفجر: 5:13 ص

موعد أذان الظهر: 12:43 م

موعد أذان العصر: 4:10 م

موعد أذان المغرب: 6:50 م

موعد أذان العشاء: 8:04 م

 

txt

ليبيا.. باتيلى وأعضاء البعثة الأممية يؤدون صلاة الغائب على ضحايا الإعصار

txt

كيفية أداء صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

ننشر مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم مواعيد الصلاة اليوم الاحد مواعيد الصلاة اليوم الاحد 17 سبتمبر موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء قرارات السيسي اليوم

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد مصرعه فى تبادل للنيران.. ماذا وجد الأمن داخل وكر "خط القوصية"؟

عاجل.. استمدت طاقة هائلة من مياه المتوسط.. كيف حدثت فاجعة ليبيا؟

احسب مرتبك بعد الزيادة.. جدول الأجور وموعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

عاجل.. التحقيق مع مسؤول ليبى بعد تصريحات حول قصف سدود درنة

عاجل.. شريف صالح: حجم تكلفة المشاريع التى تمت بالصعيد 1.8 تريليون جنيه بتسع سنوات

زيادة معاشات أكتوبر 2023 ..السيسي يعلن زيادة المعاشات 15%

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

ماجد حبته

حدث فى سدس الأمراء

د. منى حلمى

زورونى كل سنة مرة

علي سعدة

مأساة درنة

د.أحمد الخميسى

القصة القصيرة فى الحياة

محاسن السنوسي

"درنة" المنكوبة تستغيث .. و"السيسى" مسافة السكة

حسين دعسة

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة شاب فلسطينى طعنًا فى هجوم للمستوطنين

الخدعة.. تفكيك الرواية الإسرائيلية حول «البطل» أشرف مروان

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال.. و40 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى