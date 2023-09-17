مواعيد الصلاة اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 فى محافظات مصر

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في محافظات مصر

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الأحد 17 سبتمبر 2023 في محافظات مصر.

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مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:13 ص

موعد أذان الظهر: 12:50 م

موعد أذان العصر: 4:19 م

موعد أذان المغرب: 6:58 م

موعد أذان العشاء: 8:16 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:17 ص

موعد أذان الظهر: 12:55 م

موعد أذان العصر: 4:25 م

موعد أذان المغرب: 7:04 م

موعد أذان العشاء: 8:23 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 5:07 ص

موعد اذان الظهر: 12:45 م

موعد اذان العصر: 4:15 م

موعد أذان المغرب: 6:55 م

موعد أذان العشاء: 8:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 5:08 ص

موعد أذان الظهر: 12:46 م

موعد أذان العصر: 4:15 م

موعد أذان المغرب: 6:54 م

موعد أذان العشاء: 8:13 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة البحيرة

موعد أذان الفجر: 5:15 ص

موعد أذان الظهر: 12:53 م

موعد أذان العصر: 4:22 م

موعد أذان المغرب: 7:02 م

موعد أذان العشاء: 8:21 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة المحلة الكبرى

موعد أذان الفجر: 5:12 ص

موعد أذان الظهر: 12:50 م

موعد أذان العصر: 4:20 م

موعد أذان المغرب: 6:58 م

موعد أذان العشاء: 8:18 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة ملوي

موعد أذان الفجر: 5:17 ص

موعد أذان الظهر: 12:51 م

موعد أذان العصر: 4:20 م

موعد أذان المغرب: 7:00 م

موعد أذان العشاء: 8:16 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:15 ص

موعد أذان الظهر: 12:48 م

موعد أذان العصر: 4:16 م

موعد أذان المغرب: 6:56 م

موعد أذان العشاء: 8:11 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:12 ص

موعد أذان الظهر: 12:44 م

موعد أذان العصر: 4:12 م

موعد أذان المغرب: 6:52 م

موعد أذان العشاء: 8:06 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد أذان الفجر: 5:13 ص

موعد أذان الظهر: 12:43 م

موعد أذان العصر: 4:10 م

موعد أذان المغرب: 6:50 م

موعد أذان العشاء: 8:04 م