الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك| مجزرة إسرائيلية في غزة.. والعالم «الحر» يذرف الدمع

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار السياسية والاجتماعية والرياضية والفنية، وغيرها، يرصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

انخفاض كبير.. سعر الفراخ والبيض فى مصر الأربعاء 18 أكتوبر 2023

يتصدر البحث عن سعر الفراخ والبيض في مصر الأربعاء 18 أكتوبر 2023 محرك البحث جوجل، وذلك لأن الدواجن والطور بأنواعها المختلفة والبيض من السلع الغذائية المهمة التي يبحث عنها المواطنون يوميا، فهي مصادر البروتين الأكثر استهلاكًا في مصر.

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يسرا تدين قصف المعمدانى: كارثة إنسانية ومجزرة وحشية

أدانت الفنانة يسرا الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.

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فاروق جعفر: تقسيط غرامة محمود كهربا أفضل خيار للزمالك

كشف فاروق جعفر، المرشح علي انتخابات الرئاسة في نادي الزمالك، عن تفاصيل برنامجه الانتخابي المتوقع تنفيذه حال فوزه بمعقد الرئيس، موضحًا أن البرنامج الانتخابي سيشمل كل القطاعات بمن فيهم أعضاء الجمعية العمومية وتلبية رغباتهم.

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الرئيس الفلسطينى: حكومة الاحتلال تجاوزت الخطوط الحمراء ولن تفلت من العقاب

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل بارتكاب جريمة لا تغتفر بقصفها مستشفى المعمداني في غزة، الذي كان ملجأً للعديد من الجرحى والشهداء من المدنيين.

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لبنان يعلن الحداد الوطنى على شهداء مستشفى المعمدانى بغزة

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي عن أن اليوم الأربعاء يوم حداد وطني، على شهداء وضحايا الاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيل، معتبرا أن استهداف المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في عزة يعد مجزرة تشكل وصمة عار في سجل الإنسانية.

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