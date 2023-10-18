الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عاجل.. الرئيس الفلسطيني: حكومة الاحتلال تجاوزت الخطوط الحمراء ولن تفلت من العقاب

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل، بارتكاب جريمة لا تغتفر بقصفها مستشفى المعمداني في غزة، الذي كان ملجأً للعديد من الجرحى والشهداء من المدنيين.

وقال عباس، في كلمة تلفزيونية، بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حكومة الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولن تفلت من العقاب.

وأعلن عباس، قطع زيارته إلى الأردن، وإلغاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، للعودة إلى فلسطين والوقوف مع شعبه في هذه المحنة، ودعا عباس إلى التماسك والوحدة وعدم الانجرار للفتن.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل مستشفى المعمداني غزة القاهرة الإخبارية الأردن

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