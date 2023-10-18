عاجل.. الرئيس الفلسطيني: حكومة الاحتلال تجاوزت الخطوط الحمراء ولن تفلت من العقاب

اتهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل، بارتكاب جريمة لا تغتفر بقصفها مستشفى المعمداني في غزة، الذي كان ملجأً للعديد من الجرحى والشهداء من المدنيين.

وقال عباس، في كلمة تلفزيونية، بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن حكومة الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء ولن تفلت من العقاب.

وأعلن عباس، قطع زيارته إلى الأردن، وإلغاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، للعودة إلى فلسطين والوقوف مع شعبه في هذه المحنة، ودعا عباس إلى التماسك والوحدة وعدم الانجرار للفتن.