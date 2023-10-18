عاجل.. لبنان يعلن الحداد الوطنى على شهداء مستشفى المعمدانى بغزة

أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن اليوم الأربعاء يوم حداد وطني، على شهداء وضحايا الاعتداءات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيل، معتبرا أن استهداف المدنيين العزل في المستشفى الأهلي المعمداني في عزة يعد مجزرة تشكل وصمة عار في سجل الإنسانية.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مذكرة نصت على تنكيس الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة وتعديل كافة البرامج العادية في محطات الإذاعة والتليفزيون بما يتوافق مع الحداد على هذا الحدث الجلل.