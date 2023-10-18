يسرا تدين قصف المعمدانى: كارثة إنسانية ومجزرة وحشية

أدانت الفنانة يسرا، الجريمة البشعة التي تصل إلى حد المجزرة، والتي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بقصف مستشفى الأهلي المعمداني بغزة، وقتل المدنيين واستهداف الأطفال والعزل، والاستمرار في العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات المصغر إكس والمعروف سابقا باسم "تويتر" قائلة: “حسبنا الله ونعم الوكيل.. كارثة إنسانية ومجزرة وحشية ومنتهكة لجميع القوانين الدولية والإنسانية وجريمة تفوق كل ما سبق.. اللهم بردًا وسلامًا على أهلنا في ‎غزة { وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ }”.

وقالت الشركة المتحدة إنها أمام هذا التعدي السافر، فإنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي، بل وكل الدول الكبرى التي تقف داعمه لجرائمه ومجازره ضد الشعب الفسلطيني، تحملهم جميعًا مسئولية ما يحدث في أرض فلسطين وضد الشعب الأعزل من ممارسات أثبتت تخلي العالم عن دوره وإنسانيته على مدار 8 أيام من الوحشية المفرطة دون تحرك يذكر من كل الدول الكبرى صاحبة القرار.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

وقام الكيان الإسرائيلي المحتل بقصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.

وقدمت الشركة خالص التعازي لأسر الشهداء، والدعاء الصادق من القلب لكل ضحايا هذه المجزرة الوحشية، متابعة: "ستظل دماؤكم الطاهرة وقودًا يحرك الملايين في الدول العربية وحول العالم نحو استعادة الإنسانية والالتزام بالقانون.. كلاهما السبيل الباقي أمام عالم ساعٍ للسلام ولن يحتمل مزيدًا من الحروب والإبادات".