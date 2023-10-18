الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انخفاض فى مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت فى مصر الأربعاء 18-10-2023

مواد البناء
مواد البناء

تشهد أسعار الحديد والأسمنت في مصر الأربعاء 18-10-2023 تغيرات كثير الفترة الماضية، بسبب ما تشهده بورصات العالم من هزات كبيرة نتيجة الحرب على غزة والتغييرات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومواد البناء عامل أساسي في تسعير الوحدات والعقارات بشكل عام.

انخفاض في مواد البناء.. أسعار الحديد والأسمنت في مصر الأربعاء 18-10-2023

 

ويهتم العقاريون والعاملون في مجال الإنشاءات بأسعار مواد البناء لا سيما الحديد والأسمنت، وقد تراجعت أسعار الحديد والأسمنت في مصر الأربعاء 18-10-2023 بنحو 104 جنيهات، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، وبلغ سعر الحديد الاستثماري، نحو 34 ألفًا و664 جنيهًا للطن للمستهلك.

أسعار حديد التسليح في مصر الأربعاء 18 أكتوبر 2023

وسجل الحديد اليوم السعر نحو 35 ألفًا و910 جنيهات للطن بالنسبة لحديد عز للمستهلك أي مضاف إليه النقل وهامش الربح.

بكام سعر طن الحديد اليوم في مصر.. سعر الأسمنت المسلح

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

 

- بلغ سعر طن الحديد الاستثماري نحو 34 ألفًا و664 جنيهًا للمستهلك.

- وصل سعر حديد السويس للصلب إلى 32 ألفًا و50 جنيهًا. 

- حديد العتال بـ32 ألفًا و800 جنيه. 

- حديد بيانكو سجل 32 ألف جنيه.

- حديد المعادي بـ32 ألفًا و200 جنيه.

- حديد عطية بـ32 ألفًا و700 جنيه. 

سعر الحديد الخام اليوم في بعض الشركات اليوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023

- سجل حديد سرحان اليوم الأربعاء 18 أكتوبر نحو31 ألفًا و800 جنيه. 

- حديد مصر ستيل 32 ألفًا و100 جنيه للطن.

- سجل سعر طن حديد الكومي 32 ألفًا و400 جنيه. 

- سجل طن حديد المصريين 32 ألفًا و500 جنيه. 

- جاء حديد بشاي بـ34 ألف جنيه.

- بلغ سعر حديد المراكبي 32 ألف جنيه. 

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سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023 فى البنوك المصرية

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محافظ القليوبية يتابع تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بكفر شكر

 

أسعار الأسمنت في مصر الأربعاء 18 أكتوبر 2023

سجل سعر أسمنت السهم اليوم 1680 جنيها.

سجل سعر الأسمنت الأبيض اليوم 3600 جنيه.

سجل سعر الأسمنت سوبر سيناء اليوم 3450 جنيها.

سجل سعر أسمنت الواحة الأبيض اليوم 3550 جنيها.

سجل سعر أسمنت الوادي الأبيض اليوم 3550 جنيها.

سجل سعر أسمنت السويس الأبيض اليوم 3550 جنيها.

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