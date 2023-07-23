بكام سعر طن الحديد اليوم في مصر.. سعر الأسمنت المسلح

يبحث الملايين من الشباب المقبلين على الزواج عن سعر طن الحديد اليوم في مصر حيث يمكن متابعة الأسعار من خلال النشرة الخدمية التي يقدمها الموقع طوال أيام الأسبوع ويتم تحديثها من خلال بيانات شركات مصانع إنتاج الحديد والصلب والتي يتم تحديدها وفقا لتكلفة التصنيع في ظل أسعار الصرف المتغيرة في البنوك.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

يشهد سعر طن الحديد اليوم في مصر استقرار ملحوظ، وذلك في ظل استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية في البنوك المصرية حيث تضم صناعة الحديد والصلب نحو 20 % من المدخلات مستوردة من الخارج وإليكم الأسعار بالتفصيل من أرض مصانع شركات الحديد والصلب في مصر :-

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عز نحو 35500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بشاي نحو 35000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة سرحان نحو 33500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العتال نحو 34500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المصريين نحو 33700 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الكومي نحو 33500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة العشري نحو 32000 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المعادي نحو 32500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة بيانكو نحو 32300 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة مصر ستيل نحو 33400 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة الدخلية نحو 35500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة عطية نحو 34500 جنيه للطن.

سجل حديد التسليح من إنتاج مصانع شركة المراكبي نحو 33500 جنيه للطن.

اقرأ أيضا

موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية 2023

أسعار الأسمنت المسلح في الأسواق المصرية 23 يوليو 2023

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المسلح نحو 1750 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة النصر نحو 1700 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة المعلم نحو 1683 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة العسكري نحو 1683 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 1693 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة السويدي نحو 1830 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة وادي النيل نحو 1680 جنيه للطن.

سجل الأسمنت المسلح من إنتاج مصانع شركة حلوان نحو 1710 جنيه للطن.

اقرأ أيضا

تعرف على أسعار مواد البناء 2023