مستهل التعاملات|سعر طن حديد التسليح والرمل والزلط
يرصد الدستور سعر طن حديد التسليح وكذلك الرمال والزلط بمستهل تعاملات يوم السبت الموافق 14 يوليو 2023 استقراراً خلال التعاملات مع بداية الأسبوع .
وقد تختلف أسعار الحديد المسلح في مصر بناءً على الحجم والنوع والمورد والمنطقة والعروض والطلبات المحلية والعالمية وغيرها من العوامل، كما ينبغي أن يتم اختيار الحديد المسلح الذي يتميز بجودة عالية ويفي بالمواصفات الفنية والقياسية، لتحقيق أفضل النتائج في البناء والتشييد.
وتشمل بعض المواصفات التي يجب الانتباه إليها عند اختيار الحديد المسلح.
يرصد الموقع الإلكتروني لـ" الدستور " أنواع الحديد وفقا لشركات المنتجة بمصر
أسعار الحديد اليوم في مصر خلال تعاملات يوم السبت 14 يوليو 2023
|نوع المنتج
|السعر
|سجل سعر طن حديد عز
|38.300 ألف جنيه
|بلغ سعر طن حديد المصريين
|37.600 ألف جنيه
|واصل سعر طن حديد بشاي
|37.600 ألف جنيه
|وجاء سعر طن حديد العشري
|38000 ألف جنيه
|وبلغ سعر طن حديد المراكبي
|37.500 ألف جنيه
|وسجل سعر طن حديد العتال
|35.600 ألف جنيه
|وسجل سعر طن حديد المعادي
|34.600 ألف جنيه
|وبلغ سعر طن حديد الجارحي
|37.000 ألف جنيه
|وجاء سعر طن حديد الكومي
|36.600 ألف جنيه
|واوصل سعر طن حديد العلا
|36.000 ألف جنيه
|وبلغ سعر طن حديد ستيل
|36.500 ألف جنيه
|وجاء سعر طن حديد عطية
|35.600 ألف جنيه
تختلف أسعار الرمل والزلط في مصر بناءً على النوع والجودة والموارد والمنطقة والعروض والطلبات المحلية والعالمية وغيرها من العوامل، وفيما يلي بعض الأسعار المتداولة للرمل والزلط في مصر
تعرف على سعر طن للرملة
سجل سعر طن الرمل النهري ليتراوح ما بين 200 إلي 400 جنيه
بينما سجل طن الرمل الصحراوي يتراوح ما بين 150 إلى 300 جنيه
سجل سعر طن الرملة الناعمة ما بين 75 إلى 85 جنيه
بينما جاء طن للرمل الخشن مابين 85 إلي 95 جنيها
تعرف على سعر المتر المكعب للزلط
سجل سعر طن الزلط الطبيعي يتراوح مابين 400 إلى 700 جنيه
بيما جاء سعر طن زلط الصناعي يتراوح مابين 500 إلى 800 جنيه
سجل طن لزلط عادة بقيمة 190 جنيها دون تكاليف النقل
وبينما بلغ سعر طن زلط فيتو بقيمة 275 جنيها دون تكليفه النقل
وجاء سعر طن لزلط مخصوص بقيمة 200 جنيها
بينما سجل سعر طن سن 2 مقاس 22 بقيمة 210 جنيهات .