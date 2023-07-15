مستهل التعاملات|سعر طن حديد التسليح والرمل والزلط

يرصد الدستور سعر طن حديد التسليح وكذلك الرمال والزلط بمستهل تعاملات يوم السبت الموافق 14 يوليو 2023 استقراراً خلال التعاملات مع بداية الأسبوع .

وقد تختلف أسعار الحديد المسلح في مصر بناءً على الحجم والنوع والمورد والمنطقة والعروض والطلبات المحلية والعالمية وغيرها من العوامل، كما ينبغي أن يتم اختيار الحديد المسلح الذي يتميز بجودة عالية ويفي بالمواصفات الفنية والقياسية، لتحقيق أفضل النتائج في البناء والتشييد.

وتشمل بعض المواصفات التي يجب الانتباه إليها عند اختيار الحديد المسلح.

يرصد الموقع الإلكتروني لـ" الدستور " أنواع الحديد وفقا لشركات المنتجة بمصر

أسعار الحديد اليوم في مصر خلال تعاملات يوم السبت 14 يوليو 2023

نوع المنتج السعر سجل سعر طن حديد عز 38.300 ألف جنيه بلغ سعر طن حديد المصريين 37.600 ألف جنيه واصل سعر طن حديد بشاي 37.600 ألف جنيه وجاء سعر طن حديد العشري 38000 ألف جنيه وبلغ سعر طن حديد المراكبي 37.500 ألف جنيه وسجل سعر طن حديد العتال 35.600 ألف جنيه وسجل سعر طن حديد المعادي 34.600 ألف جنيه وبلغ سعر طن حديد الجارحي 37.000 ألف جنيه وجاء سعر طن حديد الكومي 36.600 ألف جنيه واوصل سعر طن حديد العلا 36.000 ألف جنيه وبلغ سعر طن حديد ستيل 36.500 ألف جنيه وجاء سعر طن حديد عطية 35.600 ألف جنيه



تختلف أسعار الرمل والزلط في مصر بناءً على النوع والجودة والموارد والمنطقة والعروض والطلبات المحلية والعالمية وغيرها من العوامل، وفيما يلي بعض الأسعار المتداولة للرمل والزلط في مصر

تعرف على سعر طن للرملة

سجل سعر طن الرمل النهري ليتراوح ما بين 200 إلي 400 جنيه

بينما سجل طن الرمل الصحراوي يتراوح ما بين 150 إلى 300 جنيه

سجل سعر طن الرملة الناعمة ما بين 75 إلى 85 جنيه

بينما جاء طن للرمل الخشن مابين 85 إلي 95 جنيها

تعرف على سعر المتر المكعب للزلط

سجل سعر طن الزلط الطبيعي يتراوح مابين 400 إلى 700 جنيه

بيما جاء سعر طن زلط الصناعي يتراوح مابين 500 إلى 800 جنيه

سجل طن لزلط عادة بقيمة 190 جنيها دون تكاليف النقل

وبينما بلغ سعر طن زلط فيتو بقيمة 275 جنيها دون تكليفه النقل

وجاء سعر طن لزلط مخصوص بقيمة 200 جنيها

بينما سجل سعر طن سن 2 مقاس 22 بقيمة 210 جنيهات .