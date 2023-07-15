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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مستهل التعاملات|سعر طن حديد التسليح والرمل والزلط

حديد التسليح
حديد التسليح

يرصد الدستور سعر طن حديد التسليح وكذلك الرمال والزلط بمستهل تعاملات يوم السبت الموافق 14 يوليو 2023 استقراراً خلال التعاملات مع بداية الأسبوع . 

وقد تختلف أسعار الحديد المسلح في مصر بناءً على الحجم والنوع والمورد والمنطقة والعروض والطلبات المحلية والعالمية وغيرها من العوامل، كما ينبغي أن يتم اختيار الحديد المسلح الذي يتميز بجودة عالية ويفي بالمواصفات الفنية والقياسية، لتحقيق أفضل النتائج في البناء والتشييد.

وتشمل بعض المواصفات التي يجب الانتباه إليها عند اختيار الحديد المسلح. 

يرصد الموقع الإلكتروني لـ" الدستور " أنواع الحديد وفقا لشركات المنتجة بمصر 

أسعار الحديد اليوم  في مصر خلال تعاملات يوم السبت 14 يوليو 2023

نوع المنتج السعر 
سجل سعر طن حديد عز 38.300 ألف جنيه 
بلغ سعر طن حديد المصريين 37.600 ألف جنيه 
واصل سعر طن حديد بشاي 37.600 ألف جنيه 
وجاء سعر طن حديد العشري 38000 ألف جنيه
وبلغ سعر طن حديد المراكبي 37.500 ألف جنيه 
وسجل سعر طن حديد العتال 35.600 ألف جنيه 
وسجل سعر طن حديد المعادي 34.600 ألف جنيه 
وبلغ سعر طن حديد الجارحي 37.000 ألف جنيه 
وجاء سعر طن حديد الكومي 36.600 ألف جنيه 
واوصل سعر طن حديد  العلا 36.000 ألف جنيه 
وبلغ سعر طن حديد ستيل 36.500 ألف جنيه 
وجاء سعر طن حديد عطية 35.600 ألف جنيه 


تختلف أسعار الرمل والزلط في مصر بناءً على النوع والجودة والموارد والمنطقة والعروض والطلبات المحلية والعالمية وغيرها من العوامل، وفيما يلي بعض الأسعار المتداولة للرمل والزلط في مصر

تعرف على سعر طن  للرملة

سجل سعر طن الرمل النهري ليتراوح ما بين 200 إلي 400 جنيه 

بينما سجل  طن الرمل الصحراوي يتراوح ما بين 150 إلى 300 جنيه

سجل سعر طن  الرملة  الناعمة ما بين 75 إلى 85 جنيه

بينما جاء طن للرمل الخشن مابين 85 إلي 95 جنيها 

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت بالأسواق المصرية اليوم السبت 15-7-2023

تعرف على سعر المتر المكعب للزلط 

سجل سعر طن الزلط الطبيعي يتراوح مابين 400 إلى 700 جنيه

بيما جاء سعر طن زلط الصناعي يتراوح مابين 500 إلى 800 جنيه

سجل طن  لزلط عادة بقيمة 190 جنيها  دون تكاليف النقل 

وبينما بلغ سعر طن  زلط فيتو بقيمة 275 جنيها دون تكليفه النقل 

وجاء سعر طن  لزلط مخصوص بقيمة 200 جنيها 

بينما سجل سعر طن  سن 2 مقاس 22 بقيمة 210 جنيهات . 

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