السبت 22 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السيطرة على حريق في زراعات بجوار السكة الحديد في مركز نجع حمادي

حادث
حادث

سيطرت قوات الحماية المدنية في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، مساء اليوم السبت، على حريق محدود في زراعات الهيش بالقرب من شريط السكة الحديد بجوار مزلقان قرية الرحمانية قبلي بشرق النيل في مدينة نجع حمادي شمالي المحافظة.

وكان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق محدود في زراعات الهيش بجوار شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان قرية الرحمانية قبلي بشرق نيل مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الحماية المدنية الحماية المدني الحماي الداخلى الرحمانية السيطرة على الحريق

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