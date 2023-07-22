السيطرة على حريق في زراعات بجوار السكة الحديد في مركز نجع حمادي

سيطرت قوات الحماية المدنية في مركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، مساء اليوم السبت، على حريق محدود في زراعات الهيش بالقرب من شريط السكة الحديد بجوار مزلقان قرية الرحمانية قبلي بشرق النيل في مدينة نجع حمادي شمالي المحافظة.

وكان اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق محدود في زراعات الهيش بجوار شريط السكة الحديد بالقرب من مزلقان قرية الرحمانية قبلي بشرق نيل مدينة نجع حمادي شمالي محافظة قنا.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق دون خسائر، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.