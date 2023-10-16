أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

مع بداية تعاملات الصباحية للمقاولين والتجار يشغل بالهم معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم وجود حالة من التذبذب على أرض المصنع، فحافظت أسعار طن حديد عز على استقراره عند مبلغ 33500 جنيه، في حين انخفضت أسعار الأسمنت فسجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 1960 جنيهًا.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

وتوفر «الدستور» لمتابعيها التعرف على كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت.

سعر الحديد اليوم الإثنين

وصل سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 16 أكتوبر عند مستوى 33500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان فسجل اليوم الإثنين 16 أكتوبر نحو 31800 جنيه.

في حين بلغ سعر طن حديد اليوم الإثنين 16 أكتوبر عند مستوى 33000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي اليوم الإثنين 16 أكتوبر نحو 32200 جنيه.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الإثنين 16 أكتوبر إلى 32100 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري والمصريين استقر اليوم الإثنين 16 أكتوبر عند مستوى 32500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم الإثنين 16 أكتوبر نحو 32400 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم الإثنين 16 أكتوبر نحو 32500 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية اليوم الإثنين 16 أكتوبر إلى 32700 جنيه.

اقرأ أيضًا:

"الصناعة" تؤجل العمل بالمواصفة القياسية للأسمنت الشائع لمدة سنة

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

انخفض سعر أسمنت المسلح اليوم الإثنين 16 أكتوبر عند مستوى 1960 جنيهًا.

وتراجع سعر أسمنت النصر اليوم الإثنين 16 أكتوبر عند مستوى 1930 جنيهًا للطن.

في حين استقر سعر أسمنت وادي النيل اليوم الإثنين 16 أكتوبر نحو 1870 جنيهًا في الطن.

وحافظ سعر أسمنت حلوان اليوم الإثنين 16 أكتوبر على استقراره عند مستوى 1940 جنيهًا في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الإثنين 16 أكتوبر فتتراوح ما بين 1220 و1300 جنيه.

بينما تسجل أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الإثنين 16 أكتوبر ما بين 1850 و2160 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الإثنين 16 أكتوبر ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه.