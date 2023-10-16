الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بداية تعاملات الصباحية للمقاولين والتجار يشغل بالهم معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023 عبر جوجل، حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم وجود حالة من التذبذب على أرض المصنع، فحافظت أسعار طن حديد عز على استقراره عند مبلغ 33500 جنيه، في حين انخفضت أسعار الأسمنت فسجل سعر طن الأسمنت المسلح نحو 1960 جنيهًا.

أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

وتوفر «الدستور» لمتابعيها التعرف على كل ما يخص أسعار الحديد والأسمنت.

سعر الحديد اليوم الإثنين

وصل سعر طن حديد عز اليوم الإثنين 16 أكتوبر عند مستوى 33500 جنيه.

أما عن سعر طن حديد سرحان فسجل اليوم الإثنين 16 أكتوبر نحو 31800 جنيه.

في حين بلغ سعر طن حديد اليوم الإثنين 16 أكتوبر عند مستوى 33000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المعادي اليوم الإثنين 16 أكتوبر نحو 32200 جنيه.

وصل سعر طن حديد مصر ستيل اليوم الإثنين 16 أكتوبر إلى 32100 جنيه.

أما عن سعر طن حديد العشري والمصريين استقر اليوم الإثنين 16 أكتوبر عند مستوى 32500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد الكومي اليوم الإثنين 16 أكتوبر نحو 32400 جنيه.

سجل سعر طن حديد المراكبي اليوم الإثنين 16 أكتوبر نحو 32500 جنيه.

وصل سعر طن حديد عطية اليوم الإثنين 16 أكتوبر إلى 32700 جنيه.

اقرأ أيضًا:

"الصناعة" تؤجل العمل بالمواصفة القياسية للأسمنت الشائع لمدة سنة

"البناء والأخشاب" تنظم دورة تثقيفية لشعبة الأسمنت عن قانون العمل

رئيس غرفة مواد البناء: تقليل إنتاج الأسمنت يرجع إلى طلب الشركات

أسعار الأسمنت اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023

انخفض سعر أسمنت المسلح اليوم الإثنين 16 أكتوبر عند مستوى 1960 جنيهًا.

وتراجع سعر أسمنت النصر اليوم الإثنين 16 أكتوبر عند مستوى 1930 جنيهًا للطن.

في حين استقر سعر أسمنت وادي النيل اليوم الإثنين 16 أكتوبر نحو 1870 جنيهًا في الطن.

وحافظ سعر أسمنت حلوان اليوم الإثنين 16 أكتوبر على استقراره عند مستوى 1940 جنيهًا في الطن.

أما عن أسعار الأسمنت المخلوط اليوم الإثنين 16 أكتوبر فتتراوح ما بين 1220 و1300 جنيه.

بينما تسجل أسعار الأسمنت المقاوم اليوم الإثنين 16 أكتوبر ما بين 1850 و2160 جنيهًا.

كما تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض اليوم الإثنين 16 أكتوبر ما بين 3500 جنيه إلى 3600 جنيه.

أسعار مواد البناء سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين سعر الحديد والاسمنت مواد البناء سعر الحديد الحديد والاسمنت

مواد متعلقة

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023

مندوب مصر بالهيئة الدولية لتغير المناخ: شركات الأسمنت والأسمدة ستُلزَم بإبلاغ انبعاثاتها

الأكثر قراءة

عاجل.. يبدأ من 25 ألفًا.. كم مقدم حجز شقق الإسكان المتميز وسكن مصر وجنة؟

محمد صلاح يدعم الشعب الفلسطينى ويتبرع للهلال الأحمر المصرى

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

تراجع جديد.. شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين

عاجل.. أمريكى يقتل طفلا من أصل فلسطينى بـ26 طعنة فى شيكاغو

الهلال الأحمر: محمد صلاح تبرع بمبلغ تضامنى لصالح الشعب الفلسطينى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

وائل لطفي

مصر.. صوت العقل

ماجد حبته

مجلس أمننا القومى

حسين دعسة

جيزيل خورى.. غاب عنها سمير قصير وغاب صوتها فى حسرة غزة

محمد رفعت

أنا أدعم الموقف المصرى

لواء.حمدى البطران

مصر والصراع فى غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إيران: طهران والمنطقة لن يبقوا مشاهدين للوضع الراهن في غزة

حرب غزة.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 2450 و9200 مصابًا

حماس تعلن قصف مستوطنتين إسرائيليتين في الشمال بـ20 صاروخًا