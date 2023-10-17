نشأت العمدة: قمة القاهرة فرصة للعودة لطاولة السلام ووقف الحرب في قطاع غزة

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن مصر تبذل جهودا مضنية على جميع الأصعدة إقليميا ودوليا لوقف الحرب في غزة، محذرا من اتساع نطاقها وبما قد يؤثر على المنطقة برمتها ويدفع بها لآتون عدم الاستقرار والفوضى.

.. ويطالب بفتح ممرات إنسانية

وطالب نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلية بفتح ممرات إنسانية لقطاع غزة والانصياع لمطالب وقف الحرب. لافتا: إلى أن ما تمارسه جريمة ابادة وتقوم بانتهاكات سافرة وستدفع ثمن هذا كله.

قمة القاهرة للسلام

ونوه عضو مجلس النواب، بدعوة مصر لعقد قمة القاهرة للسلام السبت المقبل، قائلا: إنها تبحث عن تحقيق التهدئة والحد من مخاطر توسع رقعة الأزمة ووقوع المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء، ما يؤثر على الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأوضح نائب الصعيد، أن القمة الدولية المرتقبة في القاهرة، تأتي تنفيذًا لقرارات اجتماع مجلس الأمن القومي بحل القضية الفلسطينية ورفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة بالإعلان عن تفاؤله، في أن تنجح قمة القاهرة في وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف نزيف دماء المدنيين والأبرياء والعودة مجددا لطاولة السلام.

وتستضيف القاهرة مطلع الأسبوع المقبل قمة القاهرة للسلام التى دعا لها الرئيس السيسي عقب اجتماع مجلس الأمن القومي؛ لبحث سبل وقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء قرار استضافة القمة بعدما أعلن مجلس الأمن القومي، خلال اجتماعه الأحد الماضي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن نية مصر توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، التي لاقت استجابة دولية كبيرة.