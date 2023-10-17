الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نشأت العمدة: قمة القاهرة فرصة للعودة لطاولة السلام ووقف الحرب في قطاع غزة

النائب محمد نشأت
النائب محمد نشأت العمده

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب  وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن مصر تبذل جهودا مضنية على جميع الأصعدة إقليميا ودوليا لوقف الحرب في غزة، محذرا من اتساع نطاقها وبما قد يؤثر على المنطقة برمتها ويدفع بها لآتون عدم الاستقرار والفوضى.

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باحث سياسى يكشف التطورات المتوقعة فى فلسطين الفترة المقبلة (فيديو)

.. ويطالب بفتح ممرات إنسانية 

وطالب نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، حكومة الاحتلال الإسرائيلية بفتح ممرات إنسانية لقطاع غزة والانصياع  لمطالب وقف الحرب. لافتا: إلى أن ما تمارسه جريمة ابادة وتقوم بانتهاكات سافرة وستدفع ثمن هذا كله.

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برلمانى: الاستجابة لـ قمة القاهرة للسلام تعكس ثقة العالم فى قدرات مصر

قمة القاهرة للسلام 

ونوه عضو مجلس النواب، بدعوة مصر لعقد قمة القاهرة للسلام السبت المقبل، قائلا: إنها تبحث عن تحقيق التهدئة والحد من مخاطر توسع رقعة الأزمة ووقوع المزيد من الضحايا من الأطفال والنساء، ما يؤثر على الأمن والاستقرار للمنطقة.

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الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد ضحايا قصف مستشفى المعمداني لأكثر من 500 شهيد

وأوضح نائب الصعيد، أن القمة الدولية المرتقبة في القاهرة، تأتي تنفيذًا لقرارات اجتماع مجلس الأمن القومي بحل القضية الفلسطينية ورفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

واختتم النائب محمد نشأت العمدة بالإعلان عن تفاؤله، في أن تنجح قمة القاهرة في وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ووقف نزيف دماء المدنيين والأبرياء والعودة مجددا لطاولة السلام.

وتستضيف القاهرة مطلع الأسبوع المقبل قمة القاهرة للسلام التى دعا لها الرئيس السيسي عقب اجتماع مجلس الأمن القومي؛ لبحث سبل وقف التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وجاء قرار استضافة القمة بعدما أعلن مجلس الأمن القومي، خلال اجتماعه الأحد الماضي برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن نية مصر توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، التي لاقت استجابة دولية كبيرة.

النائب محمد نشأت العمدة أمين حزب مستقبل وطن بالمنيا القضية الفلسطينية حكومة الاحتلال تصعيد إسرائيل ضد الفلسطينيين قمة القاهرة للسلام ممرات آمنة لإدخال المساعدات لغزة

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