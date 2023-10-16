الإثنين 16 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصر تستضيف "قمة السلام" لوقف التصعيد فى غزة

جريدة الدستور

تستضيف مصر، السبت المقبل، قمة إقليمية ودولية لبحث مستقبل القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في غزة، في ظل أوضاع مشتعلة بالجبهة الإسرائيلية الفلسطينية.

وقرار استضافة القمة يأتي بعدما أعلن مجلس الأمن القومي المصري، خلال اجتماعه الأحد، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن نية مصر توجيه الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، التي لاقت استجابة كبيرة.

ودعت مصر "الأحد" إلى عقد قمة إقليمية ودولية حول "القضية الفلسطينية"، وصدرت هذه الدعوة في ختام اجتماع عقده مجلس الأمن القومي المصري برئاسة السيسي.

وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، عن تأييد بلادها اقتراح مصر الخاص بعقد اجتماع لقادة بعض الدول العربية والأوروبية المعنية بالصراع الفلسطينى الإسرائيلى، بالإضافة إلى الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن، لبحث الأوضاع فى المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير خارجية فرنسا، اليوم الإثنين، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى، ضمن زيارتها للبنان.

وأعربت كولونا عن قلقها من الأوضاع فى المنطقة، مؤكدة أن فرنسا تبذل جهدًا لإيجاد إطار حل للقضايا المطروحة حاليًا، والبحث فى الحلول التى تمنع التصعيد غير المحسوب.

وشددت على ضرورة تلافى الحسابات الخاطئة، والعمل على إبقاء جنوب لبنان خارج التشنجات، لافتة إلى أن الصراع الراهن "قد يمتد لمهلة غير محددة".

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