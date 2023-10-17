برلمانى: الاستجابة لـ قمة القاهرة للسلام تعكس ثقة العالم فى قدرات مصر

أكد النائب مجدي سليم، وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد قمة القاهرة للسلام السبت المقبل، لبحث سبل إنهاء الأزمة فى قطاع غزة، لاقت قبولًا واسعًا من مختلف القوي الإقليمية والدولية.

وأشار سليم إلى أن الدولة المصرية تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها حفاظًا على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولتهم.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدعوة جاءت في توقيت مناسب وتعكس الدور البارز للدولة المصرية في دعم القضية، موضحًا أن الاستجابة السريعة لدعوة الرئيس السيسي تعكس ثقة المجتمع الدولي فى قدرات الدبلوماسية المصرية وقدرتها على الوصول إلى حلول للأزمة الراهنة.

وأكد وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ أن القمة المرتقبة والتي ستعقد بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، ستساهم في كشف تفاصيل عديدة حول الأزمة وتوضيح الحقائق للعالم كله ستخرج بنتائج وحلول من أجل إنهاء الأزمة في قطاع غزة.

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة فى قمة القاهرة للسلام التى ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر الجارى تلبيةً لدعوة الرئيس السيسى.

وأكدت أن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسى تعكس الثقة الكبيرة فى قيادته ودور مصر البارز فى تعزيز السلام والأمن الدوليين، وأشارت إلى أن هذا الحدث الرفيع المستوى سيشهد حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث ستتم مناقشة قضايا مهمة تهم المجتمع الدولى على رأسها القضية الفلسطينية.