باحث سياسى يكشف التطورات المتوقعة فى فلسطين الفترة المقبلة (فيديو)

قال العميد محمود محيي الدين، الباحث السياسي في شئون الأمن الإقليمي، إن التطورات المتوقعة في فلسطين خلال الفترة المقبلة، ستشهد استمرار إسرائيل في قصف شمال غزة، لمحاولة استهداف قادة المقاومة، وستحاول فصل شمال غزة عن باقي المدينة، مما يزيد من الضغط على مصر لفتح معبر رفح.

وأضاف "محيي الدين" في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، على قناة "صدى البلد"، أن حزب الله يتابع باهتمام التطورات في غزة، وسيرد على أي اجتياج بري لإسرائيل، كما أن إيران قامت بتدريب مجموعات من المقاتلين من التيارات الفاطمية والشيوعية، استعدادًا للمشاركة في الصراع.

واختتم بالقول إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيقدم اقتراحات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، بشأن خروج حماس من غزة عبر لبنان، على غرار ما حدث مع أعضاء فتح في الماضي، ولكنه أكد أن المقاومة الفلسطينية وحزب الله سيرفضان هذا الاقتراح، وأن أمريكا ستشارك في الحرب إذا دخل حزب الله فيها.