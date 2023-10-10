الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

أولمرت
أولمرت

قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت، إن قدرات حركة حماس تطورت وتقدمت، لافتًا إلى أن الأولوية للحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة، كانت مرتبطة بخفض تأثير السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، في السعي لبناء نوع من التعاون مع حماس.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية "العربية"، مساء الثلاثاء: بطريقة أو بأخرى قوة الجناح العسكري لحماس باتت ملحوظة، ومنذ فترة الجيش الإسرائيلي لم يدخل في حرب مباشرة مع حماس، بل يعمل على حد تأثير ونفوذ الحركة بصورة عامة.

ونوه بأن المسئولين الإسرائيليين، وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يؤمنوا أن حماس قادرة على شن هجوم بهذا القدر وأنها مستعدة لتنفيذه، قائلا إنهم لم يؤمنوا بإمكانية اختراق أنظمة الاستخبارات الإسرائيلية.

وتابع: قد يكون دربًا من الغرور وتوصيفا سيئا نطلقه على الحكومة، لكننا رأينا بأن الغرور والغطرسة أفضت لنجاح حماس.

وأكد ثقته في قدرة القوات الإسرائيلية العسكرية، معقبا: حماس ستدفع ثمنا باهظا، وستكون معركة دموية وعدائية لا تبعث على السرور لأي طرف.

إيهود أولمرت أولمرت حماس حركة حماس السلطة الفلسطينية

مواد متعلقة

ليبيا.. تسارع الخطى نحو إصدار خرائط مناطق الغاز غير المستغلة

بن غفير: 10 آلاف بندقية لتسليح المستوطنين بغلاف قطاع غزة

منددًا بالصمت الدولى.. “حماية الصحفيين” يدعو لوقف حرب الإبادة ضد الفلسطينيين

لجنة التحقيق الدولية: أدلة واضحة على جرائم حرب إسرائيلية فى غزة

الأردن ينسق مع مصر لإرسال مساعدات إلى غزة

بيان أوروبى أمريكى يطالب إيران بعدم توسيع النزاع فى المنطقة

عاجل.. بيان أمريكى أوروبى: ندعم إسرائيل ونعترف بطموحات الشعب الفلسطينى المشروعة

الدكتور محمود الهباش: فلسطين تتعرض لحرب إبادة ومذبحة من مجرمين

الأكثر قراءة

"خطة الشيطان".. تفاصيل مؤامرة نقل الفلسطينيين إلى سيناء

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء

اتحاد منتجى الدواجن يعلن الأسعار الجديدة بعد التخفيض وموعد التنفيذ

ارتفاع التضخم السنوى لـ40.3%.. "الإحصاء" يرصد تغير الأسعار خلال عام

ننشر أسعار الفراخ والبانيه اليوم الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 فى بورصة الدواجن

"التحالف الوطنى" ينفى عودة قافلة المساعدات المصرية لفلسطين: "لم تتحرك من الأساس"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

فى مديح محمد راضى

إبراهيم داود

أوهام الكتابة وآليات السوق

وائل لطفي

الهروب إلى فلسطين

ماجد حبته

فى انتظار مكالمة بايدن

محاسن السنوسي

رسالة "الغريب" من غزة.. مصر غالية علينا ونقدّر موقفكم

جلال حمام

على قدر التضحيات.. تتحقق الإنجازات

محمد رفعت

أسبوع الضلال والتضليل!

سارة سعودي

كيف واجه الرئيس السيسى المرض الذى أرهق أكباد المصريين لسنوات؟

صور

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

ورطة بايدن.. لماذا يخشى الرئيس الأمريكى استمرار التصعيد الإسرائيلى ضد غزة؟

السفيرة الإسرائيلية: ندرك حدودنا مع مصر.. ولم نطالب الفلسطينيين بالتوجه إلى سيناء