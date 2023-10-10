أولمرت يخرج عن صمته ويهاجم نتنياهو: ما نعيشه اليوم نتيجة الغطرسة

قال رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود أولمرت، إن قدرات حركة حماس تطورت وتقدمت، لافتًا إلى أن الأولوية للحكومة الإسرائيلية منذ فترة طويلة، كانت مرتبطة بخفض تأثير السلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس، في السعي لبناء نوع من التعاون مع حماس.

وأضاف خلال تصريحات لفضائية "العربية"، مساء الثلاثاء: بطريقة أو بأخرى قوة الجناح العسكري لحماس باتت ملحوظة، ومنذ فترة الجيش الإسرائيلي لم يدخل في حرب مباشرة مع حماس، بل يعمل على حد تأثير ونفوذ الحركة بصورة عامة.

ونوه بأن المسئولين الإسرائيليين، وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لم يؤمنوا أن حماس قادرة على شن هجوم بهذا القدر وأنها مستعدة لتنفيذه، قائلا إنهم لم يؤمنوا بإمكانية اختراق أنظمة الاستخبارات الإسرائيلية.

وتابع: قد يكون دربًا من الغرور وتوصيفا سيئا نطلقه على الحكومة، لكننا رأينا بأن الغرور والغطرسة أفضت لنجاح حماس.

وأكد ثقته في قدرة القوات الإسرائيلية العسكرية، معقبا: حماس ستدفع ثمنا باهظا، وستكون معركة دموية وعدائية لا تبعث على السرور لأي طرف.