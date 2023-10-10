بالتفصيل.. جدول فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 2023 الدورة الـ 32

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات الدورة الـ 32 للحدث الفني العريق "مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية" المهداة لروح فنان الشعب الموسيقار سيد درويش، والتى تقام فى الفترة من 24 أكتوبر الجارى ويستمر حتى 2 نوفمبر، تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبرئاسة الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا المصرية، ويديره المايسترو هانى فرحات.

مهرجان الموسيقى العربية 2023

وقبل انطلاقه تصدر مهرجان الموسيقى العربية، تريند مؤشرات البحث الموقع العالمي جوجل، إذ يبحث عشاق الموسيقى العربية، من مصر والعالم العربي عن تفاصيل المهرجان والحفلات والفعاليات الخاصة، وهو ما ترصده "الدستور" خلال السطور التالية بالتفصيل..

38 حفلا بمشاركة 120 فنانا

يحتوى برنامج هذا العام على 38 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 120 فنانا منهم 90 مطربا ومطربة و10 عازفيين سوليست و20 قائدا و9 فرق إلى جانب عدد من المجموعات الموسيقية، من 18 دولة عربية وأجنبية مختلفة وهى مصر، سوريا، لبنان، المغرب، الإمارات، الأردن، تونس، عمان، ليبيا، العراق، البحرين، الكويت، فلسطين، السودان، الجزائر، السعودية، أمريكا، ألمانيا، وتقام الحفلات على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، ومسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، وأوبرا دمنهور.

أصالة نجمة الافتتاح بصحبة حفيد سيد درويش

فى سياق متصل، تحيي حفل الافتتاح النجمة السورية أصالة، يوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر، على مسرح النافورة بمصاحبة الكورال والأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، ويسبق "أصالة" فاصلا للاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش، بمصاحبة عازف الكمان أحمد محمد درويش البحر حفيد فنان الشعب، كما يتضمن حفل الافتتاح مشاركة الموسيقار العالمي عمر خيرت بمعزوفة افتتاحية مصرية.

تكريم عمر خيرت وصلاح الشرنوبي ضمن 14 شخصية فنية مؤثرة

كما يشهد حفل الافتتاح تكريم 14 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الموسيقار عمر خيرت، المؤلف الموسيقى خالد بن حمد البوسعيدى من سلطنة عمان، المؤلف والمنتج الموسيقى ممدوح سيف، المطرب فؤاد زبادى، الموسيقار وسام خصاف، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية، الدكتورة انعام لبيب العميد الأسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية، فنان الخط العربى الدكتور خليفة الشيمى، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبد الله حلمى، الموسيقار صلاح الشرنوبى، اسم المؤلف حسين السيد، اسم المطرب والملحن احمد الحجار، اسم الموسيقار على عثمان.

مشاركة أولى لـ تامر عاشور وحمزة نمرة وآدم فى تاريخ المهرجان

يحتضن مسرح النافورة 10 ليالي يحييها كبار النجوم من مصر والوطن العربي، فى مقدمتهم النجمة مي فاروق التى تحيي ثانى ليال المهرجان بقيادة المايسترو يحيى الموجي، ويليها يوم الخميس حفل النجم على الحجار بقيادة المايسترو هشام جبر، ومشاركة المطربة إيناس عز الدين، فيما يحيي أمير الغناء العربي هانى شاكر رابع ليالي المهرجان بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، ويشارك المايسترو العالمي بأمسية موسيقية سادس ليال المهرجان يوم الأحد الموافق 29 أكتوبر بقيادة المايسترو ناير ناجي، أما النجم مدحت صالح يحي الليلة الثامنة لفعاليات المهرجان بقيادة المايسترو أحمد عويضة، ومن جانبها تلتقى النجمة أنغام بجمهورها على مسرح النافورة يوم 2 نوفمبر لتسدل الستار على فعاليات المهرجان وتكون مسك ختام الفعاليات.

كما تشهد الدورة الـ32 للمهرجان، مشاركة أولى لعدة نجوم، إذ يستعد كل من النجم تامر عاشور، والفنان حمزة نمرة، والفنان اللبنانى آدم، للمشاركة لأول مرة فى تاريخ مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، ويحيى حمزة نمرة، خامس ليال فعاليات المهرجان، بمشاركة فرقته الموسيقية، وذلك يوم السبت الموافق 28 اكتوبر، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويسسبقه فاصلا غنائيا يحييه كلا من المطربين حنان عصام، وفرح الموجي، وأميرة أحمد.

ومن جانبه، يحيي النجم تامر عاشور، سابع ليالي المهرجان، على مسرح النافورة أيضا وذلك يوم الإثنين الموافق 30 أكتوبر بقيادة المايسترو هانى فرحات، ويسبقه فاصلا غنائيا تحييه المطربة كارمن سليمان بقيادة المايسترو أحمد عامر، فيما يحيي النجم اللبناني آدم، تاسع ليال المهرجان، بمشاركة النجم أحمد سعد، وقيادة المايسترو العالمي هانى فرحات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر المقبل على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

منهم.. فؤاد زبادى وخالد سليم وأحمد جمال.. نجوم تزين ليالي المهرجان بالإسكندرية

أما مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية يضم 7 ليالى غنائية، إذ يفتتح الفعاليات النجم المغربي فؤاد زبادى يوم الأربعاء 25 اكتوبر بقيادة المايسترو محب فؤاد، فيما يحيي ثانى ليال المهرجان النجم خالد سليم بقيادة المايسترو ماجد سرور، ويليه بيوم حفل النجم احمد جمال بقيادة المايستروو أحمد عامر، أما خامس أيام المهرجان يحييها الفنان الكبير مدحت صالح بقيادة المايسترو أحمد عويضة، ويليه بيوم حفل الفنانة مروة ناجي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الحميد، فيما تحيي الليلة قبل الختامية يوم الثلاثاء الموافق 31 أكتوبر الفنانة نادية مصطفى بقيادة المايسترو حازم القصبجي، ويختتم فعاليات المهرجان بأوبرا الاسكندرية النجم علي الحجار يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر.

كما تشمل هذه الدورة فعاليات استثنائية بمناسبة مئوية معهد الموسيقى العربية حيث يتم تنظيم احتفالية كبري تبدأ في الخامسة مساء السبت 21 اكتوبر بساحة الاوبرا وتتنطلق بعدها إلي مبني المعهد الذي يشهد عدد من المظاهر الاحتفالية ويليها في السابعة مساءا عرض التجربة الفنية نزهة النفوس للفنانة نانسي منير وتتضمن استعراض لفن الغناء في القرن العشرين بالأصوات الأصلية ومصاحبة الاوركسترا.

فعاليات استثنائية بمناسبة مئوية معهد الموسيقى العربية ومئوية سيد درويش

تشمل هذه الدورة فعاليات استثنائية بمناسبة مئوية معهد الموسيقى العربية حيث يتم تنظيم احتفالية كبري تبدأ في الخامسة مساء السبت 21 اكتوبر بساحة الأوبرا وتتنطلق بعدها إلي مبني المعهد الذي يشهد عدد من المظاهر الاحتفالية ويليها في السابعة مساء عرض التجربة الفنية نزهة النفوس للفنانة نانسي منير وتتضمن استعراض لفن الغناء في القرن العشرين بالأصوات الأصلية ومصاحبة الاوركسترا.

أما في إطار الاحتفال بمئوية الموسيقار سيد درويش يتم تقديم الأوبريت النادر "البروكة" في السابعة مساء الاول من نوفمبر على المسرح الكبير من إخراج مهدي السيد.

معرض خاص لفنون الخط العربي

يصاحب المهرجان معرض لفنون الخط العربى بقاعة صلاح طاهر ويضم إبداعات الفنان المكرم خليفة الشيمى ويقام فى الفترة من 20 الى 30 اكتوبر.

فعاليات المؤتمر العلمي لمهرجان الموسيقى العربية

فى إطار متصل، وجهت الأوبرا الدعوة لأساتذة وطلاب الأكاديميات المتخصصة لحضور فعاليات المؤتمر المصاحب الذي سيعقد جلساته أيام السبت، الأحد، الإثنين، الثلاثاء، والأربعاء من 21 أكتوبر حتى 25 من نفس الشهر، على المسرح الصغير، وتبدأ فى العاشرة صباحا ويناقش موضوع الموسيقى العربية تنوعا وثراء من خلال 4 محاور هى: الموسيقى العربية التقليدية وتنوع روافدها الثقافية، الأغنية العربية المعاصرة، الموسيقى الشعبية في العالم العربي، الإبداع الموسيقى الفنى المعاصر واستلهام الموسيقى العربية في العالم العربي وخارجه.

الغناء والعزف المرتجل والتوزيع الأوركسترالى موضوعات مسابقة مهرجان الموسيقى العربية

وهناك عددًا كبيرًا من الأبحاث التي تقدم بها الباحثون هذا العام من العديد من الدول العربية بسبب فتح باب التقديم إلكترونيًا، كما تم فتح باب التسجيل فى كافة المسابقات الخاصة بالدورة الـ32 لفترة دامت حوالى شهرا كاملا لإتاحة الفرصة للتسجيل فى المسابقة التى تضم ثلاثة أقسام؛ الأول يحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني، ويخصص للغناء العربي للشباب من سن 18 حتى 40 عامًا، وتم رصد ثلاث جوائز للفائزين بإجمالي 135 ألف جنيه، ويشترط على المتسابق أداء أحد أعمال خالد الذكر، سيد درويش، وآخر من اختياره.

أما القسم الثاني، فقد تم تخصيصه للعزف المرتجل على آلات (القانون، العود، الكمان)، واشترط أن يكون عمر المتقدم من 18 حتى 45 عامًا، وأن يقوم بأداء ارتجال حر، وتصل مجموع جوائزه إلى 135 ألف جنيه تمنح لثلاثة فائزين.

أما القسم الثالث من المسابقة مخصص لتوزيع الموسيقى الأوركسترالية، ويمكن لجميع الأعمار الاشتراك فيه، على أن يقوم المتسابق بتقديم توزيع أوركسترالي لإحدي مؤلفات الموسيقار سيد درويش. وتم تخصيص جائزة قدرها 120 ألف جنيه للفائز، وسيتم عزف العمل الفائز في ختام الفعاليات.

وتهدف المسابقات إلى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة وفق آلية جديدة في نظام الاشتراك لتيسير وتمكين المتسابقين من جميع محافظات مصر ودول العالم، خاصةً الوطن العربي.

"سمعنا صوتك" للأطفال وذوي الهمم في فعاليات المهرجان

وفى سياق متصل وجه مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الدعوة للأطفال وذوى الهمم من اصحاب المواهب فى مجال الغناء العربي للمشاركة فى الفعاليات.

من جانبه أكد المايسترو هانى فرحات مدير المهرجان ان الدعوة تأتى تحت عنوان "سمعنا صوتك" وتهدف الى تشجيع ودعم المواهب الفنية المتميزة في مجال الغناء العربي من الأطفال وذوي الهمم، واضاف انه يتم تنفيذها بآلية جديدة تعمل على تمكين الشرائح المستهدفة من المشاركة من مختلف محافظات مصر، وتابع أن المشاركة متاحة للأطفال من سن 6 إلى 12 عام أما ذوى الهمم فالمشاركة متاحة للجميع دون تحديد سن.