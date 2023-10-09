لأول مرة.. آدم وحمزة نمرة يشاركان فى فعاليات مهرجان الموسيقى العربية (تفاصيل)

يستعد كل من الفنان حمزة نمرة، والفنان اللبنانى آدم، للمشاركة لأول مرة فى تاريخ مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، المقرر انطلاق دورته الـ32 فى الفترة من 24 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر المقبل، على مسارح دار الأوبرا بمختلف المحافظات، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وبرئاسة الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، ويدير المهرجان المايسترو العالمي هانى فرحات.

تفاصيل حفل حمزة نمرة فى مهرجان الموسيقى العربية

ويحيى «حمزة نمرة» خامس ليال فعاليات المهرجان، بمشاركة فرقته الموسيقية، وذلك يوم السبت الموافق 28 اكتوبر، على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، ويسسبقه فاصلا غنائيا يحييه كلا من المطربين حنان عصام، وفرح الموجي، وأميرة أحمد.

أحمد سعد و آدم فى مهرجان الموسيقى العربية

ومن جانبه، يحيي النجم اللبناني آدم، تاسع ليال المهرجان، بمشاركة النجم أحمد سعد، وقيادة المايسترو العالمي هانى فرحات، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1 نوفمبر المقبل على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

يشارك فى دورة هذا العام 120 فنان منهم 90 مطرب ومطربة و 10 عازفيين سوليست و 20 قائد و 9 فرق إلي جانب عدد من المجموعات الموسيقية .

تكريم 14 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية

وفى سياق متصل، يكرم المهرجان 14 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى هم الموسيقار عمر خيرت (مصر)، المؤلف الموسيقى خالد بن حمد البوسعيدى (سلطنة عمان)، المؤلف والمنتج الموسيقى ممدوح سيف ( السعودية )، المطرب فؤاد زبادى ( المغرب )، الموسيقار وسام خصاف ( العراق )، الدكتور محمد شبانة أستاذ الموسيقى الشعبية بالمعهد العالي للفنون الشعبية ( مصر )، الدكتورة انعام لبيب العميد الاسبق للمعهد العالى للموسيقى العربية ( مصر )، فنان الخط العربى الدكتور خليفة الشيمى ( مصر )، عازف العود حازم شاهين ( مصر )، عازف الكولة عبد الله حلمى ( مصر ) الموسيقار صلاح الشرنوبى ( مصر )، اسم المؤلف حسين السيد (مصر) ، اسم المطرب والملحن احمد الحجار( مصر) , اسم الموسيقار على عثمان ( السودان ).