الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إيقاف وإزالة 22 تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء بالمنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية بمراكز المنيا، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا بشأن التصدي بكل حزم للتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز نفذت حملة أزالات للقضاء علي البناء العشوائي والتعدى علي الرقعة الزراعية تحت اشراف حسن محمد نائب رئيس المركز وتمكنت الحملة من رصد وإزالة التعديات علي النحو التالي: فى حى شرق تمكنت الوحدة المحلية من ازاله 3 حالات بناء مخالف عباره عن اعمده خرسانيه تمت الازاله واتخاذ الاجراءات القانونيه تجاه المخالفين وفي ابا تمكنت الوحدة المحليه من إزالة 8 حالة تعدي بالبناء المخالف بقرية ابا عبارة عن شدات خشبيه وحوائط بالبلوك الحجري حيث تم تنفيذ الازالة بالكامل والتحفظ علي بعض مهمات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وذلك فى تواجد رئيس القرية ومسئول الازالات وفنين التنظيم 

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، أنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١٠حالات ازالة لتعديات البناء المخالف والتعديات على الأراضى الزراعية حيث قام سامى رشاد نائب رئيس المركز وعاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بابوجرج وسالم زغلول رئيس الوحدة المحلية بالحسينية وإدارة الازالات بالمركز والحسينية بإيقاف حالتين حفر بأرض القصبى وأرض أبو دربالة، وإيقاف حالتين صبة سقف خرسانى بحوض الساحل وحوض توما وتم التحفظ على الخلاطة كما تمكن يسرى محمد نائب رئيس المركز وعاشور سيد عبدالله رئيس الوحدة المحلية بأبو جرج وجمال ربيع واحمد ماهر اعضاء التفتيش الادارى بالمركز من فك ٤ شدات خشبية بعزبة ابو جمعة عبارة عن حالتين شدة خشبية لسملات وحالتين شدة خشبية لسقف وتم التحفظ على بعض الاخشاب والحديد وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق بردم حالة حفر في المهد لخوازيق لقطعة أرض مساحتها ٢٢٠ متر بشارع أرض خليفة المتفرع من شارع الحرية، مع إيقاف حالة صب سقف لدور ثاني علوي بمنزل مساحتة ١٠٠متر بالتقسيم السادس المتفرع من شارع ترعة أبوحسيبة وتم التحفظ على خلاطة الأسمنت بالوحدة المحلية بالحسينية مع اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وتصدى اللواء احمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوى جنوب المحافظة، لحالة تعدى على طريق بتروجت بعرب بنى خالد أملاك الدولة،وذلك خلال الجولة الميدانية لمتابعة أراضي املاك الدولة بالظهير الصحراوى الغربي.

وأكد على أن جميع أجهزة محافظة المنيا لن تتهاون فى التصدى لأى حالات تعدى على أراضى املاك الدولة، موجهًا باستمرار الحملات بشكل مستمر والتصدى لكل من تسول له نفسه بالتعدى على حق من حقوق الدولة وعدم احترام القانون مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة حيث جاء ذلك بحضور نواب رئيس المركز، ورئيس قرية إبشادات وعدد من الجهات المعنية.

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المنيا إزالة 22 حالة تعدي ومخالفات بناء حملات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة عماد حسن رئيس مركز بني مزار الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة

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