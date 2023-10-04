الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

تشكيل مباراة الأهلي وإنبي المتوقع اليوم في نصف نهائي كأس مصر

تشكيل الأهلي المتوقع
تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في نصف نهائي كأس مصر

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في نصف نهائي كأس مصر، أكثر ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس مصر

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره إنبي، علىاستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في نصف نهائي كأس مصر

من المرجح أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة إنبي في نصف نهائي كأس مصر، على النحو التالي:

  • في حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم -ياسر إبراهيم - محمد هاني.
  • خط وسط الملعب: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.
  • في خط الهجوم: حسين الشحات- أنتوني موديست - بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

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تردد قناة أون تايم سبورت لمشاهدة مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر

موعد مباراة الأهلي وإنبي فى كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة

وضمت قائمة الأهلي لمواجهة إنبي كلا من: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - علي معلول - كريم الدبيس - أكرم توفيق - أحمد نبيل "كوكا" - مروان عطية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدى أفشة - أليو ديانج - أنتوني موديست - محمود عبد المنعم "كهربا" - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمد الضاوي "كريستو".

فيما يغيب عن الأهلي أمام إنبي كلا من عمرو السولية - محمود متولي - كريم نيدفيد - حمزة علاء - كريم فؤاد - رضا سليم - رامي ربيعة - محمد زعلوك - معتز محمد.

تشكيل إنبي المتوقع لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر

ومن المرجح أن يكون تشكيل إنبي المتوقع لمواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس مصر، كالآتي:

  • في حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.
  • خط الدفاع: أحمد صبيحة - أحمد كالوشا - محمد حامد.
  • خط وسط الملعب: أحمد يوسف - مصطفى شكشك - مودي ناصر - مصطفى دويدار - أحمد نادر - حمد حمدي.
  • في خط الهجوم: أحمد أمين أوفا «رفيق كابو».
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ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلي ضد إنبي إلى نهائي كأس مصر، لمواجهة المتأهل من مباراة الزمالك ضد بيراميدز.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز، يوم 8 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023.

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