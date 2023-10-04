الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

استعدادات أمنية مكثفة لتأمين مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر الليلة

استعدادات
استعدادات

أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الأهلي وإنبي في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على استاد القاهرة الدولى فى نصف نهائى كأس مصر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية فرقا أمنية التأمين دخول الجماهير وطاقم التحكيم واللاعبين، وخلق أجواء آمنة للجميع.

قناة مفتوحة لمباراة الأهلي وإنبي

وتنقل قناة “أون تايم سبورتس” مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتوّج فريق الأهلى ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022، بعدما حقق فوزًا مثيرًا على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى نهائى كأس مصر، والتى أدارها الحكم الدولى أمين عمر، ويُدين الأهلى بهذا الفوز لرائعة حمدى فتحى التى سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

رجال الامن مباراة الأهلي وإنبي استاد القاهرة الدولى نصف نهائي كأس مصر الأطقم الأمنية الأهلى وإنبى

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