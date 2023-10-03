الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لوحات مزيفة تكشف أخطر عصابة لـ"الكارنيهات العسكرية" بالتجمع

حبس
حبس

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس تشكيل عصابي مكون من 4 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بـتزوير كارنيهات الرتب العسكرية، وذلك عقب القبض على أحد عناصر التشكيل في منطقة التجمع الخامس، شرق القاهرة.

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وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء قيام قوة أمنية بتفقد الحالة الأمنية بالتجمع تمكنت من ضبط مسجل خطر حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول تحمل لوحات غير صحيحة وبحوزته "كارنيه برتبة عسكرية، مزور، إكسسوارات ومهمات عسكرية، كارنيه عسكرى باسم أحد الأشخاص، شهادة تُفيد حصوله على ليسانس مزورة، لوحات معدنية خاصة بالسيارة قيادته، هاتف محمول يحوى عددًا من الصور له مرتديًا الملابس العسكرية".

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كما اعترف المتهم بقيامه بطباعة الكارنيه المزور بأحد استديوهات التصوير بسوهاج ملك (أحد الأشخاص حسن النية وتحصل على الكارنيه الثانى عقب سقوطه سهوًا من صاحبه داخل سيارته وتحصل على الملابس والمستلزمات العسكرية من أحد المحال مستخدمًا الكارنيه المشار إليه، وقيامه باصطناع اللوحات المعدنية لدى مالك محل لكماليات السيارات الكائن بدائرة قسم شرطة التجمع الأول - مقيم دائرة قسم مدينة نصر أول "أمكن ضبطه"، وبحوزته أدوات التصنيع.

بمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالى، وقرر بتحصله على شهادة الليسانس المزورة من (شخصين- بمحافظتى "سوهاج، وأسيوط") أمكن ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة - عدد من الطلقات - مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز لاب توب - كمية من الشهادات المزورة منسوب صدورها لبعض الجامعات المختلفة "محليًا، ودوليًا"- قيد دراسى منسوب صدوره لإدارات تعليمية وممهور بخاتم شعار الجمهورية "مزور"- سيارة - 4 هواتف محمولة من بينها هاتفان يحتويان على ما يثبت نشاطهم الإجرامى)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة القاهرة الجديدة عناصر إجرامية كارنيهات الرتب العسكرية ضبط مسجل خطر شرطة التجمع الأول محافظة سوهاج

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