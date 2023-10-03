الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط عصابة تزوير الكارنيهات العسكرية بالتجمع

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحدالأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة التجمع الأول تحمل لوحات غير صحيحة وبحوزته (كارنيه برتبة عسكرية"مزور" - إكسسوارات ومهمات عسكرية- كارنيه عسكرى بإسم أحد الأشخاص - شهادة تُفيد حصوله على ليسانس "مزورة"- لوحات معدنية خاصة بالسيارة قيادته- هاتف محمول يحوى عدد من الصور له مرتديًا الملابس العسكرية).

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بمناقشته اعترف بقيامه بطباعة الكارنيه المزور بإحدى إستوديوهات التصوير بمحافظة سوهاج ملك (أحد الأشخاص "حسن النية")وتحصل على الكارنيه الثانى عقب سقوطه سهوًا من صاحبه داخل سيارته وتحصل على الملابس والمستلزمات العسكرية من إحدى المحلات مستخدمًا الكارنيه المشار إليه، وقيامه بإصطناع اللوحات المعدنية لدى(مالك محل لكماليات السيارات الكائن - بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، مقيم دائرة قسم مدينة نصر أول) "أمكن ضبطه" وبحوزته أدوات التصنيع.

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بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظير مبلغ مالى، وقرر بتحصله على شهادة الليسانس المزورة من (شخصين- بمحافظتى "سوهاج، وأسيوط") أمكن ضبطهما وبحوزتهما (طبنجة - عدد من الطلقات - مبلغ مالى- جهاز كمبيوتر بمشتملاته - جهاز لاب توب –كمية من الشهادات المزورة منسوب صدورها لبعض الجامعات المختلفة "محليًا، ودوليًا"- قيد دراسى منسوب صدوره لإدارات تعليمية وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مزورة" - سيارة  - 4 هواتف محمولة من بينهم هاتفين يحتويان على ما يثبت نشاطهماالإجرامى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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