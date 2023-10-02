السجن المشدد 10 سنوات لسائق بتهمة خطف طفلة في البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمه خطف طفلة في البساتين، وقررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الباسط الشاذلي وعضوية المستشارين طارق أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 510 لسنة 2023 جنايات قسم البساتين والمقيدة برقم 6 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم “ا.ي”، 23 سنة، سائق بدائرة قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة خطف المجني عليها الطفلة يامسين والتي لم تبلغ من العمر 18 عامًا بالإكراه بأن انتزعها من محل تواجدها واصطحبها عنوة إلى محل سكنه قاصدًا من ذلك إقصائها بمنأى عن أعين ذويها.

وأضافت التحقيقات أن هذه الجناية اقترنت بجنية مواقعة المخطوفة ذلك أنه بذات الزمان والمكان واقع المجني عليها بغير رضاها بأن نزع عنها ملابسها واعتدى عليها كرهًا عنها.

وجاء فى شهادة الطفلة يامسن المجني عليها، 17 سنة بقيام المتهم باختطافها بالإكراه حال سيرها بالطريق العام واصطحبها عنوة بدراجة نارية «توك توك» إلى محل سكنه ومواقعته لها غير مرة كرها عنها حتى قام مجهول بإخلاء سبيلها.