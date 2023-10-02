الحبس سنة لمتهم بحيازة مُخدر الميثامفيتامين بقصد التعاطي في مدينة نصر

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، مُتهم بالحبس سنة مع الشغل وذلك بعد إدانته بحيازة مُخدر الميثامفيتامين بقصد التعاطي في مدينة نصر.

وتضمن الحُكم تغريم المُدان 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحُكم برئاسة المُستشار حسن فريد، وعضوية المُستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين صادق، وحضور الأستاذ أحمد عادل جبر وكيل النيابة، وأمانة سر الأستاذ محمد طه.

ووجهت النيابة العامة للمُتهم “مصطفى.م” أنه في يوم 25 يناير 2023 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث أحرز بقصد التعاطي مُخدر الميثامفيتامين في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة وعقيدتها وإطمأن لها وجدانها تتحصل في أنه وبتاريخ الواقعة وحال مرور السيد الرائد مُعاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المُتهم مصطفى.م مُحرزاً سلاح أبيض "كتر" بدون مسوغ قانوني.

وبضبطه وتفتيشه عُثر معه على عدد 2 كيس بلاستيكي بحوي كلاً منهما جوهر الميثامفيتامين المُخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وشمل الحُكم تغريم المُدان 10 آلاف جنيه عما أسند إليه، ومُصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية.

ضبط مسجل بحوزته 5 كيلو مواد مخدرة بالقليوبية

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بمحافظة الدقهلية، من ضبط عاطل مطلوب ضبطه وإحضاره بجناية سرقة بالإكراه وبحيازته كميات كبيرة من مخدر الهيروين والحشيش والشابو وسلاح ناري حال ترويجه المواد المخدرة على عملائه بقرية الحميدية دائرة المركز.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية من مأمور مركز شرطة منية النصر تفيد بورود معلومات أكدتها الحريات السرية لضباط وحدة مباحث المركز بقيام "حمدي.أ.و.ع"، 35 عامًا، وشهرته "حمدي وديع" عاطل ومقيم مركز الكري وله معلومات جنائية والمطلوب ضبطه وإحضاره بجناية سرقة بالإكراه بالتردد على قرية الحميدية مركز منية النصر وترويج المواد المخدرة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة منية النصر بقيادة الرائد محمد صبح أبو المجد، رئيس المباحث، ومعاونه النقيب خالد ضياء، وبمداهمة مكان تردد المتهم جرى ضبطه وبحيازته بندقيه آلي وخزينتين مذخرين، وطبنجة 9 مم بالخزينة مذخرة، عدد 3 أسطوانات دائرية لمخدر الهيروين تزن كيلو، و2 كيلو من مخدر الحشيش والشابو، مبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للأسلحة النارية للدفاع عن تجارته غير المشروعة والمواد المخدرة لترويجها على عملائه والمبالغ المالية من حصيلة الإتجار والهاتف للتواصل مع العملاء.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة بالواقعة لمباشرة التحقيقات.