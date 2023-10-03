الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس سائق تسبب بمصرع 4 طلاب وإصابة 5 بانقلاب ميكروباص بالتجمع

حبس سائق
حبس سائق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بحبس سائق ميكروباص بواقعة مصرع  4 طلاب وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق فى منطقة التجمع أثناء توجههم إلى المدارس من بينهم شقيقان وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

والطلاب هم: الطالب يحيى محمد زكريا مصاب بنزيف وكسور أدت لوفاته، جودي أحمد مصابة بكدمات ونزيف داخلي أدى للوفاة، عمر أحمد مصاب بالرأس بجروح عميقة أدت للوفاة، جوري محمد مجدي مصابة بإصابات وكسور بالغة أدت للوفاة في الحال.

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التحفظ على سائق سيارة تسبب فى مصرع 4 أطفال بالتجمع

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مصرع 4 تلاميذ وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة بالقاهرة الجديدة

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج عن ذلك وفاة 4 طلاب وإصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

مصرع 4 طلاب انقلاب سيارة ميكروباص التجمع نيابة القاهرة الجديدة النجدة

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