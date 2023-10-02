الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحفظ على سائق سيارة تسبب فى مصرع 4 أطفال بالتجمع

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

 قررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، التحفظ على سائق سيارة تسبب فى مصرع 4 تلاميذ وإصابة 5 آخرين بمنطقة التجمع الأول.

 وانتقل فريق من النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، إلى موقع انقلاب سيارة ومصرع 4 أشخاص بها في منطقة التجمع، كما استعلمت النيابة عن حالة المصابين.

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مصرع 4 تلاميذ وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة بالقاهرة الجديدة

تفاصيل مصرع 4 تلاميذ فى حادث بالتجمع

كان قد لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 5 آخرون بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق فى منطقة التجمع، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق فى التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، 

كما انتقلت سيارات الإسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة "مكروباص" أعلى الطريق، ونتج عن الحادث وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين.

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