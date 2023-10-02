الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع 4 تلاميذ وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة بالقاهرة الجديدة

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي 4 أطفال مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري سمير غانم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وهم في طريقهم إلى المدرسة.

txt

قرار النيابة فى مصرع سيدة بانقلاب سيارة بالمقطم

مصرع 4 أطفال فى حادث انقلاب سيارة 

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى كوبري سمير غانم، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة الجديدة.

وتبين أن سيارة ميكروباص تقل عددًا من التلاميذ انقلبت أعلى كوبري سمير غانم، بمنطقة التجمع الأول، ما أسفر عن مصرع 4 أطفال، وإصابة 5 آخرين.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، ونقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى تمهيدًا لإجراء الصفة التشريحية عليهم، والتصريح بدفنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

القاهرة التجمع الاول كوبرى سمير غانم انقلاب سيارة حادث مرورى

مواد متعلقة

مصرع سيدة فى حادث تصادم مروع بالمقطم

مصرع 4 أطفال فى حريق بمنزل بقرية النويرات جنوب سوهاج

الأكثر قراءة

"30 سيارة إسعاف وحالات المصابين".. التفاصيل الكاملة لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

الحالة الصحية لـ38 شخصًا أصيبوا فى حريق مديرية أمن الإسماعيلية

عاجل.. الرئيس السيسى يزف بشرى للصيادين خلال توقف الصيد من البحيرات

حرب أمريكية على مصر

حازم عمر يشكر المواطنين بعد عمل توكيلات له لترشحه لرئاسة الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

الرئيس السيسى يفتتح مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"

محطة تل أبيب

المزيد

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً

"الوطنى الفلسطينى": اعتداءات المستوطنين على الأقصى جزء من الحرب الدينية