مصرع 4 تلاميذ وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة بالقاهرة الجديدة

لقي 4 أطفال مصرعهم وأصيب 5 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى كوبري سمير غانم بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وهم في طريقهم إلى المدرسة.

مصرع 4 أطفال فى حادث انقلاب سيارة

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري أعلى كوبري سمير غانم، وعلى الفور انتقلت قوة من الإدارة العامة لمرور القاهرة الجديدة.

وتبين أن سيارة ميكروباص تقل عددًا من التلاميذ انقلبت أعلى كوبري سمير غانم، بمنطقة التجمع الأول، ما أسفر عن مصرع 4 أطفال، وإصابة 5 آخرين.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف لتلقي العلاج اللازم، ونقل المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى تمهيدًا لإجراء الصفة التشريحية عليهم، والتصريح بدفنها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.