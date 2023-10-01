ضبط مجوهرات وأسلحة صوت مع 4 تجار مخدرات بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط 4 متهمين بحيازة مواد مخدرة وأسلحة صوت في منطقة السلام.

وتبين بحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلو جرامات، كمية من مخدر الكيتامين، عدد من الأقراص المخدرة، مشغولات ذهبية، مسدس صوت، 3 سلاح أبيض، 2 ميزان حساس، كمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة، 2 مكواة تغليف أكياس، مبلغ مالى.



بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة ومسدس الصوت للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.