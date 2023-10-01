قرار النيابة فى مصرع سيدة بانقلاب سيارة بالمقطم

صرحت نيابة الخليفة والمقطم الجزئية بدفن سيدة لقيت مصرعها إثر انقلاب سيارة نقل ثقيل على سيارة ملاكى كانت تقودها الضحية أمام مدرسة خاصة بطريق الأسمرات بالمقطم، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ملاكى فى بطريق الأسمرات بالمقطم.

وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير سيارة نقل اصطدمت بأخرى ملاكي مما أسفر عن إصابة سيدة ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقى العلاج إلا أنها توفيت متأثرة بإصابتها حيث الضحية كانت متوقفة أمام مدرسة منتظرة طالبة فى المدرسة بعد انتهاء اليوم الدراسى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

ودفعت الأجهزة المختصة بمعدات ثقيلة لرفع آثار الحادث من الطريق لتيسير حركة السيارات.