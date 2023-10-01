حبس سائق توك توك بتهمة ترويج مخدر الآيس بمركبته في الساحل

أمرت نيابة شمال القاهرة بحبس سائق توك توك 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة ترويج المواد المخدرة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وطلبت تحريات المباحث فى الواقعة.

البداية كانت أثناء قيام رجال المباحث الجنائية بقسم شرطة الساحل بتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث تمكنوا من ضبط سائق توك توك حاول الهرب منهم فور مشاهدته لهم، فلاحقته القوة الامنية، وبضبطه وتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الأيس كان ينوي توزيعها على عملائه في المنطقة مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.