الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب خلافات بينهم.. حبس المتهم بقتل زوج شقيقته بالخصوص

حبس
حبس

قررت نيابة الخانكة اليوم الأحد حبس المتهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات نشبت بينهما، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، والتصريح بدفن المجنى عليه بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

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تفاصيل ضبط المتهم بقتل زوج شقيقته 

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن ملابسات ضبط المتهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات قديمة بالخصوص.

تبلغ لقسم شرطة الخصوص بوفاة عامل جمع قمامة بإحدى الشقق السكنية إثر إصابته بجرحين قطعيين بالرقبة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة عامل "شقيق زوجة المجنى عليه"، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته، وذلك لخلافات سابقة بين المجنى عليه وزوجته "شقيقة المتهم"، كما أرشد عن الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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