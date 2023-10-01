خلافات وراء ذبح عاطل زوج شقيقته في الخصوص

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ملابسات ضبط المتهم بقتل زوج شقيقته بسبب خلافات قديمة بالخصوص.

تبلغ لقسم شرطة الخصوص بوفاة عامل جمع قمامة بإحدى الشقق السكنية إثر إصابته بجرحين قطعيين بالرقبة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحديد مرتكب الواقعة عامل "شقيق زوجة المجنى عليه"، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

المتهم يعترف بارتكاب الواقعة

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وقرر قيامه بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزته وذلك لخلافات سابقة بين المجنى عليه وزوجته "شقيقة المتهم"، كما أرشد عن الأداة المستخدمة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.