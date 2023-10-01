حبس 4 متهمين بحوزتهم مواد مخدرة ومصوغات ذهبية بالسلام

قررت نيابة السلام اليوم الأحد حبس 4 متهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة ومصوغات ذهبية بمدينة السلام.

كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوي لفحصها.



تفاصيل ضبط المتهمين بحيازة مواد مخدرة بالسلام

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 4 متهمين لحيازتهم مواد مخدرة وأسلحة صوت في منطقة السلام.

وتبين بحوزتهم كمية من مخدر الأستروكس وزنت 3 كيلوجرامات، كمية من مخدر الكيتامين، عدد من الأقراص المخدرة، مشغولات ذهبية، مسدس صوت، 3 سلاح أبيض، 2 ميزان حساس، كمية من الأكياس الفارغة المُعدة للتعبئة، 2 مكواة تغليف أكياس، مبلغ مالى.

بمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة ومسدس الصوت للدفاع عن تجارتهم غير المشروعة، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.