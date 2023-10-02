الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رفع حطام حادث انقلاب ميكروباص بالتجمع الأول

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

رفعت أوناش المرور حطام حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بـ منطقة التجمع الأول، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

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مصرع 4 تلاميذ وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة بالقاهرة الجديدة

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق في التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

انقلاب ميكروباص مشرحة المستشفى المستشفى عمليات النجدة الطريق فى التجمع

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