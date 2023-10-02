رفع حطام حادث انقلاب ميكروباص بالتجمع الأول

رفعت أوناش المرور حطام حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق بـ منطقة التجمع الأول، وتم نقل المتوفين إلى مشرحة المستشفى والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق في التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.