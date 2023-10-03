الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تحليل مخدرات لسائق ميكروباص تسبب فى مصرع 4 طلاب بالتجمع

تحليل مخدرات
تحليل مخدرات

أمرت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، بإجراء تحليل مخدرات لسائق ميكروباص التجمع، المتسبب في مصرع 4 طلاب وإصابة آخرين، للتأكد من تعاطيه المواد المخدرة من عدمه كما أمرت النيابة بسرعة التحريات حول الواقعة. 

وكانت النيابة عاينت موقع الحادث في منطقة التجمع الأول، كما تحفظت على سائق السيارة للاستماع إلى أقواله، واستعلمت النيابة عن حالة المصابين.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق في التجمع، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة 4 طلاب وإصابة 5 آخرين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

اجراء تحليل مخدرات سائق ميكروباص التجمع مصرع 4 طلاب ميكروباص النيابة العامة

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