الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بعد الخسارة أمام جالطة سراى.. رقم سلبى لم يحدث منذ 37 عامًا لليونايتد

اليونايتد وجالطة
اليونايتد وجالطة سراي

واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي سلسلة النتائج السلبية، منذ بداية الموسم بعدما سقط على ملعبه ووسط جمهوره أمام جالطة سراي التركي في دوري أبطال أوروبا.

مانشستر يونايتد فرط في تقدمه 2 - 1 ليخسر 2 - 3 في نهاية المطاف، وهو يعاني حاليا من أسوأ بداية لموسم منذ عام 1986.

6 خسارات منذ بداية الموسم

وخسر مانشستر يونايتد ست مباريات من أول عشر مباريات للمرة الأولى في 37 عاما، وبدأت الشكوك تحوم حاليا حول قدرة الفريق على تخطي دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بعد مرور جولتين فقط.

وعلى ملعب أولد ترافورد، تقدم راسموس هويلوند بهدف لمانشستر يونايتد في الدقيقة 17 بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة متقنة من ماركوس راشفورد قابلها هويلوند بتسديدة رائعة إلى داخل الشباك.

لكن فرحة مانشستر لم تدم طويلا، حيث تمكن المهاجم الإيفواري ويلفريد زاها من تسجيل هدف التعادل لجالطة سراي بعد ست دقائق فقط بعدما تلقى تمريرة من دافينسون سانشيز قبل أن يتخلص من الرقابة الدفاعية ويسدد بشكل رائع في الشباك.

وأضاف هويلوند الهدف الثاني له ولمانشستر في الدقيقة 67 مستغلا تمريرة خاطئة من لاعب جالطة سراي وتعثر دافينسون سانشيز ليتوغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في الشباك.

لكن بعد أربع دقائق فقط أدرك جالطة سراي التعادل بواسطة محمد كريم أكتورك أوغلو بعدما تلقى تمريرة من باريس يلماز، انفرد على إثرها بحارس مانشستر وسدد بسهولة في المرمى.

وتعرض مانشستر لصدمة قوية في الدقيقة 77 تمثلت في طرد لاعب وسطه البرازيلي كاسيميرو بعد تسببه في ضربة جزاء لصالح جالطة سراي، لكن أهدرها الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

وقبل ثماني دقائق من نهاية المباراة عاد إيكاردي وصالح جماهير جالطة سراي بتسجيله هدف الفوز بعدما تلقى تمريرة من سانشيز وضعته أمام مرمى مانشستر مباشرة ليسدد كرة رائعة من فوق الحارس أندريه أونانا إلى داخل الشباك.

مانشستر يونايتد جالطة سراى دوري ابطال اوروبا هويلوند راشفورد

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