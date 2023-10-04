مانشستر يونايتد يواصل السقوط الأوروبى بالهزيمة من جالاتا سراى.. وبايرن يهزم كوبنهاجن

واصل مانشستر يونايتد الإنجليزي مسلسل السقوط الأوروبي، بهزيمته على أرضه ووسط جماهيره أمام ضيفه جالاتا سراي التركي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا.

افتتح الدنماركي راسموس هويلوند التسجيل لـ مانشستر يونايتد بهدف أول في الدقيقة 17 بضربة رأسية من متابعة لعرضية ماركوس راشفورد من الجهة اليمنى.

وأدرك ويلفريد زاها التعادل لـ جالاتا سراي التركي بهدف في شباك فريقه السابق، في الدقيقة 23، مستغلًا خطأ من ديوجو دالوت.

وسجل هويلوند هدفًا لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 59، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

هويلوند عاد ليسجل هدفًا صحيحًا تلك المرة، محرزًا ثاني أهدافه في الدقيقة 67، ليتقدم لفريقه.

وسجل كيريم أكتورأوجلو هدف التعادل لـ جالاتا سراي في الدقيقة 71 من متابعة لتمريرة زميله بوراك يالماز.

وتحصل كاسيميرو على البطاقة الصفراء الثانية فالحمراء في الدقيقة 77 متسببًا في احتساب ركلة جزاء لـ جالاتا سراي، تاركًا فريقه منقوص العدد.

وتولى الأرجنتيني ماورو إيكاردي مهمة تنفيذ الركلة الجزائية، لكنه سدد الكرة بجوار القائم الأيسر.

وكفر إيكاردي عن خطأه بتسجيله الهدف الثالث لـ جالاتا سراي في الدقيقة 81 من هجمة مرتدة، مُسقطًا الكرة فوق أونانا ببراعة، مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد جالاتا سراي لـ 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند صفر من النقاط في المركز الرابع، بعد خسارته في الجولة الأولى أمام بايرن ميونخ.

وفي نفس الجولة، فاز بايرن ميونخ على مضيفه كوبنهاجن بهدفين مقابل هدف، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.