تشكيل أرسنال أمام لانس في دوري أبطال أوروبا.. النني على مقاعد البدلاء

كشف الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لـ أرسنال الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه لانس الفرنسي، في الجولة الثانية من المجموعة الثانية بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة لانس وأرسنال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة لانس وأرسنال في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ستاد بوليرت ديليليس، معقل الفريق الفرنسي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 3 HD.

تشكيل أرسنال أمام لانس في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل أرسنال أمام لانس في دوري أبطال أوروبا، فشهد استمرار تواجد آيرون رامسديل على مقاعد البدلاء لحساب ديفيد رايا.

وجاء تشكيل أرسنال أمام لانس في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: تاكيهيرو تومياسو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - أولكسندر زينتشينكو

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتين أوديجارد - كاي هافيرتز

خط الهجوم: بوكايو ساكا - لياندرو تروسارد - جابرييل جيسوس

ويجلس المحترف المصري محمد النني على مقاع البدلاء.

وكان أرسنال قد استهل مشواره في دور المجموعات بانتصار كاسح على ضيفه بي إس في أيندهوفن الهولندي بأربعة أهداف دون مقابل، فيما تعادل لانس مع مضيفه إشبيلية بهدف لمثله.