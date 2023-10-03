كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة نابولي الإيطالي، في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة نابولي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة نابولي وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “دييجو أرماندو مارادونا”، معقل فريق الجنوب الإيطالي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN SPORTS HD 1

تشكيل ريال مدريد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا، فشهد تواجد الفرنسي إدواردو كامافينجا في مركز الظهير الأيسر، وتواجد الثنائي البرازيلي فينيسيوس جونويور ورودريجو جوس في خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام نابولي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - ناتشو فيرنانديز - أنطونيو روديجر - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: أوريلين تشواميني - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: رودريجو جوس - فينيسيوس جونيور

وكان ريال مدريد قد استهل مشواره في دور المجموعات بالفوز على ضيفه يونيون برلين الألماني بهدف دون مقابل، سجله الإنجليزي جود بيلينجهام، فيما فاز نابولي الإيطالي على سبورتينج براجا البرتغالي بهدفين مقابل هدف.