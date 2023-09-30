السبت 30 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مانشستر يونايتد يستأنف عروضه الباهتة ويسقط أمام كريستال بالاس

كريستال بالاس أسقط
كريستال بالاس أسقط اليونايتد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، عروضه الباهتة والمخيبة للآمال بعد السقوط أمام كريستال بالاس بهدف نظيف في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

سجل يواكيم أندرسن هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

وتوقف رصيد مانشستر يونايتد عند 9 نقاط في المركز العاشر وارتفع رصيد كريستال بالاس عند 11 نقطة في المركز التاسع.

اقرأ أيضا.. الشوط الأول.. كريستال بالاس يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف

أحداث المباراة

فريق كريستال بالاس كان المباغت على مرمى المضيف على عكس المتوقع.

في الدقيقة 10 محاولة هجومية خطيرة لكريستال بالاس بعرضية إلي داخل منطقة الجزاء استقبلها مارك جيهي برأسية قوية مرت بمحاذاة القائم الأيسر للمرمى.

تسديدة قوية عن طريق راسموس هويلوند لاعب مانشستر يونايتد من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من احد المدافيعن وانتهت معها الخطورة.

وتمكن أندرسن من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25 من تسديدة قوية في الشباك.

ركلة ركنية لمانشستر يونايتد على يسار مرمى كريستال بالاس، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها كاسيميرو برأسية قوية مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

في الدقيقة 57 تسديدة قوية عن طريق برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد من على حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس ببراعة.

في الدقيقة 58 ركلة ركنية لمانشستر يونايتد على يمين مرمى كريستال بالاس، نفذت بمجموعة من التمريرات القصيرة انتهت بعرضية إى داخل منطقة الجزاء استقبلها راسموس هويلوند برأسية قوية تصدى لها الحارس بثبات.

في الدقيقة 63 تسديدة قوية عن طريق ويل هيوز لاعب كريستال بالاس من على حدود منطقة الجزآء تصدى لها الحارس أندري أونانا وأبعد الخطورة عن مرماه.

وأهدر اليونايتد هدف التعادل في الدقيقة 90 بعد تسديدة خطيرة عن طريق أليخاندرو جارناتشو لاعب مانشستر يونايتد من داخل منطقة الجزاء اصطدمت بأحد المدافعين ومرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.
 

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