الشوط الأول.. كريستال بالاس يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف

تأخر فريق مانشستر يونايتد أمام ضيفه كريستال بالاس في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، البريميرليج، بهدف دون رد.

وهيمن مانشستر يونايتد على الاستحواذ في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي في مستوى متوسط ومتبادلًا بين كلا الفريقين.

وحاول لاعبو مانشستر يونايتد فرض سيطرتهم على مجريات اللعب وتهديد المرمى لتسجيل هدف مبكر والتأكيد على الاستحواذ بالتقدم في النتيجة ولكن أغلب المحاولات اتسمت بالاستهتار في إنهاء الهجمات أمام المرمى.

وسجل جاكوب أنديرسن هدف التقدم لفريق كريستال بالاس في الدقيقة 25.

وبعد الهدف، حاول لاعبو فريق مانشستر يونايتد تسجيل هدف التعادل بالضغط على دفاعات كريستال بالاس، بينما لم تتوقف المحاولات من لاعبي كريستال بالاس من أجل تسجيل الهدف الثاني والتأكيد على تقدمهم في النتيجة والاقتراب من حسم الفوز.

وأهدر لاعبو كلا الفريقين عددًا من الفرص للتسجيل وهز الشباك خلال أحداث الشوط الأول، وانحصر اللعب بينهما في منطقة وسط الملعب التي كانت من صالح سيطرة واستحواذ لاعبي مانشستر يونايتد.

وسدد لاعبو فريق مانشستر يونايتد كرة واحدة على المرمى من 6 محاولات وخرجت 5 كرات من الملعب، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق كريستال بالاس وخرجت 3 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو فريق مانشستر يونايتد على مجريات اللعب بنسبة 73% مقابل 27% لصالح فريق كريستال بالاس.

تشكيل مانشستر يونايتد لمباراة كريستال بالاس بالدوري الإنجليزي الممتاز

في حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: ديوجو دالوت - فيكتور لينديلوف - سفيان أمرابط - رافائيل فاران.

خط وسط الملعب: كارلوس كاسيميرو - ماسون ماونت - برونو فيرنانديز.

في خط الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلون - فاكوندو بيلستيري.