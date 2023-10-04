الأربعاء 04 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر اليوم والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي
موعد مباراة الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر

موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر والقنوات الناقلة، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو القلعة الحمراء، لمتابعة اللقاء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الدور قبل النهائي من المسابقة.

موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر 

من المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي في نصف نهائي كأس مصر

ستُذاع مباراة الأهلي ضد إنبي في نصف نهائي كأس مصر، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

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مشوار الأهلي إلى نصف نهائي كأس مصر

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحت قيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، لمواصلة نغمة الانتصارات، من أجل التأهل إلى المباراة النهائية ومحاولة التتويج باللقب.

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي كأس مصر، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على المقاولون العرب بنتيجة 6-1، في الدور ربع النهائي من المسابقة.

مشوار إنبي إلى نصف نهائي كأس مصر

في المقابل، يرغب فريق إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم أيضًا، من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس مصر لموسم 2022-2023.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة الأهلي ضد إنبي إلى نهائي كأس مصر، لمواجهة المتأهل من مباراة الزمالك ضد بيراميدز.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة الزمالك ضد بيراميدز، يوم 8 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لموسم 2022-2023.

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