هدف محمد صلاح فى لاسك ينافس على الأفضل فى ليفربول خلال سبتمبر
ينافس نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل هدف خلال شهر سبتمبر بالفريق.
هدف صلاح الذي سجله في لاسك النمساوي بالدوري الأوروبي ينافس كلا من هدفين لدومنيك سوبوسلاي، أندي روبرتسون، لويس دياز، أندي روبرتسون، داروين نونيز، كودي جاكبو ودييجو جوتا.
وشارك محمد صلاح كبديل في الدقيقة 74 من عمر المباراة قبل أن يتمكن من تسجيل ثالث أهداف الريدز في الدقيقة 88.
محمد صلاح أكثر لاعب يسجل لفريق إنجليزي في البطولات الأوروبية
بهدفه في شباك الفريق النمساوي، صار رصيد أهداف محمد صلاح مع ليفربول في المسابقات الأوروبية الكبرى 42 هدفًا.
ويعتبر ذلك أكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب في صفوف فريق إنجليزي، ليتساوى مع الفرنسي تييري هنري مهاجم أرسنال السابق.
واستطاع محمد صلاح أيضًا أن يسهم في أهداف ليفربول سواء من حيث التسجيل أو صناعة الأهداف في آخر 12 مباراة لعبها في جميع المسابقات.
وتمكن "مو" من التسجيل في شباك توتنهام وفولهام وبرينتفورد وبورنموث وأستون فيلا ولاسك، وصنع أهدافًا أمام ليستر سيتي وأستون فيلا وساوثهامبتون وتشيلسي ونيوكاسل وولفرهامبتون.