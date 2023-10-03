الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

هدف محمد صلاح فى لاسك ينافس على الأفضل فى ليفربول خلال سبتمبر

هدف محمد صلاح في
هدف محمد صلاح في لاسك ينافس على الأفضل في ليفربول في سبتمبر

ينافس نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، على جائزة أفضل هدف خلال شهر سبتمبر بالفريق.

هدف صلاح الذي سجله في لاسك النمساوي بالدوري الأوروبي ينافس كلا من هدفين لدومنيك سوبوسلاي، أندي روبرتسون، لويس دياز، أندي روبرتسون، داروين نونيز، كودي جاكبو ودييجو جوتا.

وشارك محمد صلاح كبديل في الدقيقة 74 من عمر المباراة قبل أن يتمكن من تسجيل ثالث أهداف الريدز في الدقيقة 88.

محمد صلاح أكثر لاعب يسجل لفريق إنجليزي في البطولات الأوروبية

بهدفه في شباك الفريق النمساوي، صار رصيد أهداف محمد صلاح مع ليفربول في المسابقات الأوروبية الكبرى 42 هدفًا.

ويعتبر ذلك أكبر عدد من الأهداف يسجلها لاعب في صفوف فريق إنجليزي، ليتساوى مع الفرنسي تييري هنري مهاجم أرسنال السابق.

واستطاع محمد صلاح أيضًا أن يسهم في أهداف ليفربول سواء من حيث التسجيل أو صناعة الأهداف في آخر 12 مباراة لعبها في جميع المسابقات.

وتمكن "مو" من التسجيل في شباك توتنهام وفولهام وبرينتفورد وبورنموث وأستون فيلا ولاسك، وصنع أهدافًا أمام ليستر سيتي وأستون فيلا وساوثهامبتون وتشيلسي ونيوكاسل وولفرهامبتون.

صلاح محمد صلاح ليفربول لاسك لاسك النمساوي

مواد متعلقة

تقرير: بيدرو نيتو بديلًا لمحمد صلاح فى ليفربول فى هذه الحالة

محمد صلاح يتحدث عن كواليس تجديد عقده مع ليفربول.. ووكيله يكشف قيمة الأرباح

الأكثر قراءة

أحمد فتوح يكشف لمسئولى الزمالك حقيقة توقيعه للأهلى

40 % أقل من 30 سنة.. "الإحصاء": 929.4 ألف عقد زواج للمصريين خلال 2022

على رأسهم معلول وفتوح.. رحيل مجانى لـ6 نجوم عن الأهلى والزمالك بعد 90 يومًا

تشييع جثمان الدكتور سعد الدين إبراهيم فى مسقط رأسه بالدقهلية (صور)

وزير الخارجية: بعثاتنا الدبلوماسية ملتزمة بالحياد والشفافية خلال العملية الانتخابية

مصدر يكشف لـ"الدستور" موقف محمد عبدالمنعم من الرحيل عن الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

السيسى والميدان.. حكاية رئيس استجاب لنداء الوطن

د.كريمة الحفناوى

مطالب المرأة المصرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية

عبدالوهاب داود

هدف «ليفربول» الملغى يهدد سمعة الدورى الإنجليزى

إبراهيم داود

نجاح سلام.. بالسلامة يا حبيبى

وائل لطفي

ما هذا الكذب الفاجر؟

ماجد حبته

حكاية الـ9 سنوات بالأرقام

لواء.حمدى البطران

أين كنا؟.. وكيف أصبحنا؟

مدحت بشاى

هو من أسقطهم من حسابات الوطن والوطنية

صور

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الرئاسة الفلسطينية تحذر من استمرار اقتحامات المستوطنين القدس تحت حماية الاحتلال

إصابات بالاختناق والرصاص خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال جنوب نابلس

عاجل.. سوريا: هجوم إسرائيلى على مواقع للجيش فى دير الزور