الإثنين 02 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: تصعيد رسمي لليفربول بعد أحداث مواجهة توتنهام

ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام

أوضحت تقارير صحفية منذ قليل، أن ليفربول سيواصل تصعيده ضد لجنة الحكام بعد أحداث لقاء توتنهام في قمة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقالت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية، إن ليفربول قدم طلب رسمي للإتحاد الإنجليزي للحصول على مقطع صوتي كامل من داخل غرفة “الفار” لمتابعة ماكان يحدث بين الحُكّام خلال مباراة ليفربول وتوتنهام يوم السبت.

وتساءل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الضغوط التي تمارس على حكام مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما تعهدت لجنة التحكيم في المسابقة، بالتحقيق بشأن الخطأ الذي شهدته مباراة الفريق ضد توتنهام هوتسبير. 

وشهدت مباراة توتنهام وليفربول، السبت، في المرحلة السابعة للمسابقة، إلغاء حكم المباراة لهدف أحرزه الفريق الأحمر بواسطة لويس دياز، بداعي وقوعه في مصيدة التسلل، في الشوط الأول للمباراة، حينما كانت النتيجة تشير للتعادل بدون أهداف. 

وبدا أن دياز وضع ليفربول في المقدمة في الدقيقة 34، عندما تسلم تمريرة بينية من المصري محمد صلاح، ليضع الكرة داخل الشباك، لكن الحكم المساعد رفع رايته على الفور، مشيرا لوقوع اللاعب الكولومبي في مصيدة التسلل، خلال اللقاء، الذي انتهى بفوز توتنهام 2 - 1 في اللحظات الأخيرة. 

وتمت مراجعة اللعبة من خلال تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) بواسطة دارين إنجلاند، وأعلنت الشاشات داخل ملعب المباراة عن إجراء تلك المراجعة، في الوقت الذي استؤنف اللعب فيه سريعا.

ليفربول توتنهام الدورى الانجليزى ليفربول وتوتنهام كلوب

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