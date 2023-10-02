تقرير: ليفربول يستأنف ضد طرد كيرتس جونز أمام توتنهام

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، عن قرار ليفربول الإنجليزي بشأن طرد لاعبه كيرتس جونز خلال مواجهة الفريق أمام توتنهام.

وتقدم توتنهام بهدف أحرزه هيونج مين سون في الدقيقة 36، مستغلًا النقص العددي في صفوف ليفربول، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين بعد طرد كورتيس جونز في الدقيقة 25.

وقالت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن ليفربول قدم استئنافًا على طرد كيرتس جونز لاعب وسط الفريق خلال مواجهة توتنهام.

وانتزع فريق توتنهام فوزا صعبا على فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ورغم النقص العددي تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق كودي جاكبو.

وفي الشوط الثاني، ازدادت الأمور صعوبة على ليفربول بعدما تلقى البديل ديوجو جوتا البطاقة الحمراء في الدقيقة 69.

وتمكن توتنهام من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق جويل ماتيب، لاعب ليفربول، الذي سجل الهدف بالخطأ في مرمى فريقه.

ورفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام أرسنال، وتوقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز الرابع.