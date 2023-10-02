الإثنين 02 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: ليفربول يستأنف ضد طرد كيرتس جونز أمام توتنهام

طرد كيرتس جونز أمام
طرد كيرتس جونز أمام توتنهام

كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين، عن قرار ليفربول الإنجليزي بشأن طرد لاعبه كيرتس جونز خلال مواجهة الفريق أمام توتنهام.

وتقدم توتنهام بهدف أحرزه هيونج مين سون في الدقيقة 36، مستغلًا النقص العددي في صفوف ليفربول، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين بعد طرد كورتيس جونز في الدقيقة 25. 

وقالت صحيفة “تايمز” البريطانية، أن ليفربول قدم استئنافًا على طرد كيرتس جونز لاعب وسط الفريق خلال مواجهة توتنهام.

وانتزع فريق توتنهام فوزا صعبا على فريق ليفربول بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي جمعتهما السبت في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. 

ورغم النقص العددي تمكن ليفربول من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول عن طريق كودي جاكبو. 

وفي الشوط الثاني، ازدادت الأمور صعوبة على ليفربول بعدما تلقى البديل ديوجو جوتا البطاقة الحمراء في الدقيقة 69. 

وتمكن توتنهام من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة عن طريق جويل ماتيب، لاعب ليفربول، الذي سجل الهدف بالخطأ في مرمى فريقه. 

ورفع توتنهام رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام أرسنال، وتوقف رصيد ليفربول عند 16 نقطة في المركز الرابع.

ليفربول كيرتس جونز جونز توتنهام الدورى الانجليزى

مواد متعلقة

بيان رسمي من ليفربول بعد خطأ مباراة توتنهام في البريميرليج

بعد قرار الإيقاف.. عقوبة حكم الفيديو ومساعده فى مباراة ليفربول وتوتنهام

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي عن العاصمة الإدارية: "متعملتش للوجاهة بل لتغيير نظام العمل للأفضل"

نيابة أمن الدولة تُخلى سبيل 40 من المحبوسين احتياطيًا

الرئيس السيسي: الدكتور خالد عبدالغفار "شاطر".. ولديه القدرة على تسويق أفكاره

الرئيس السيسى يُعلن الانتهاء من إنشاء أول مصنع لإنتاج البلازما فى مصر بداية 2026

الرئيس السيسى: قانون الإيجار القديم شكل عقبة حقيقية أمام استغلال 2 مليون وحدة

سعر الأرز الشعير الآن 2023.. رفيع الحبة والأبيض بكام النهارده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الروائى الراحل خالد خليفة: دمعة عندما تذكرنا ياسمين الشام

علي سعدة

يكذبون.. كما يتنفسون

محمد العسيري

مهرجان سميحة أيوب

محمود خليل

ضروس القصر السلطانى

الأنبا تكلا

رجل عظيم أنقذ مصر

وائل لطفي

حرب أمريكية على مصر

ماجد حبته

حكاية وطن.. كتاب ثالث

بسنت حسن

حمى البحر المتوسط

صور

حشود فى مسيرة مديرية التربية والتعليم بالجيزة لتأييد ترشيح الرئيس السيسى لفترة جديدة

بهجة أول أيام العام الدراسي الجديدة في مصر

رجعوا التلامذة

محطة تل أبيب

المزيد

أحداث الجدار.. استراتيجية حماس وفرصة نتنياهو حول احتجاجات السياج الحدودى

البرلمان العربى يحمّل الاحتلال المسئولية الكاملة عن اقتحامات "الأقصى"

إصابة شاب بالرصاص.. ارتفاع عدد الأسرى في سجون الاحتلال لـ1319 معتقلاً