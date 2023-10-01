الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيان رسمي من ليفربول بعد خطأ مباراة توتنهام في البريميرليج

ليفربول وتوتنهام
ليفربول وتوتنهام

أصدر ليفربول الإنجليزي بيانًا رسميًا عقب اعتراف رابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "البريميرليج" بخطأ عدم احتساب هدف لويس دياز ضد توتنهام هوتسبير ضمن الجولة السابعة من المسابقة.

مباراة ليفربول وتوتنهام

وسقط ليفربول أمام توتنهام هوتسبير أمس، في البريميرليج بهدفين مقابل هدف في المباراة التي شهدت إلغاء هدف صحيح أحرزه الكولومبي لويس دياز بعد خطأ من تقنية الفيديو VAR بداعي وجود تسلل.

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بيان ناري من نادي ليفربول

جاء بيان نادي ليفربول الرسمي على النحو الآتي: "أقر نادي ليفربول باعتراف الشركة المسؤولة عن التحكيم في البريميرليج بأخطاء مباراة أمس".

أضاف البيان "من الواضح أنه لم يتم تطبيق قوانين اللعبة بشكل صحيح حتى الآن وهو ما أدى إلى المساس بالنزاهة الرياضية نحن نتقبل الضغوط التي تقع على عاتق الحكام".

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وتابع البيان "كان من المفترض أن يتم تخفيف تلك الضغوط من خلال تقنية الفيديو ومن غير المُرضي عدم إتاحة الوقت الكافي للسماح باتخاذ القرار الصحيح وعدم حدوث أي تدخل لاحق".

وأكمل البيان "إضافة إلى أن تصنيف مثل هذه الإخفاقات على كونها خطأ بشري هو أمر غير مقبول أيضًا ولا ينبغي تحديد أي نتائج إلا من خلال المراجعة بشفافية كاملة".

وواصل بيان ليفربول "ما حدث أمر حيوي يؤثر على موثوقية اتخاذ القرار في المستقبل لأن هذا الأمر ينطبق على جميع الفرق التي يتم استخدام الدروس المستفادة منها لإجراء تحسينات على تقنية الفيديو لضمان عدم حدوث أي أخطاء أخرى".

وأتم البيان "في غضون ذلك، سنستكشف مجموعة الخيارات المتاحة، في ضوء الحاجة الواضحة للتصعيد والحل".

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