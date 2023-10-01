"فوز دراماتيكى".. الصحف البريطانية تتحدث عن سقوط ليفربول أمام توتنهام والخطأ التحكيمى

سلطت الصحف البريطانية، الصادرة صباح اليوم الأحد، الضوء على القمة النارية التي جمعت بين ناديي ليفربول وتوتنهام هوتسبير، والتي انتهت بفوز الأخير.

وكان فريق ليفربول قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام توتنهام هوتسبير بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وشهدت مباراة ليفربول وتوتنهام جدلًا كبيرًا بسبب الأخطاء التحكيمية وهدف جويل ماتيب العكسي في الثواني الأخيرة، وتحديدًا في الدقيقة 96 قبل إعلان صافرة الحكم انتهاء اللقاء.

الصحف البريطانية تُسلط الضوء على سقوط ليفربول أمام توتنهام والخطأ التحكيمي

وكانت البداية مع صحيفة "صن" الإنجليزية، التي عنونت "ماتيب ينجح فيما فشل فيه لاعبو توتنهام"، مُضيفة: "ماتيب يسجل هدفًا عكسيًا قاتلًا في الدقيقة 96، ويمنح توتنهام ثلاث نقاط غالية، ويكسر مقاومة ليفربول".

وتابعت الصحيفة: "والتحكيم يُقدم عرضًا مرعبًا، ولم يحتسب هدفًا لصالح ليفربول جاء من لويس دياز، ويطرد اثنين من الفريق هما كورتيس جونز وديوجو جوتا".

فيما خرجت صحيفة "الجارديان" بعنوان "انتصار دراماتيكي"، مُضيفة: "هدف ماتيب العكسي يمنح توتنهام فوزًا مُثيرًا على ليفربول الذي كان يلعب بتسة لاعبين في الدوري الإنجليزي".

وأشارت الصحيفة إلى أحداث المباراة، والتي شهدت عدم احتساب هدفًا لصالح ليفربول، بجانب طرد الثنائي كورتيس جونز وديوجو جوتا، بالإضافة إلى إصابة الهولندي كودي جاكبو.

أما صحيفة "ديلي ميل" فقد عنونت "إصابة جاكبو صداع في رأس كلوب"، مُضيفة: "المدرب الألماني يورجن كلوب في ورطة بعد إصابة لاعبه كودي جاكبو".

وتابعت الصحيفة: "إصابة المهاجم الهولندي كودي جاكبو سيئة، بعدما خرج من أرض الملعب بدعامة في الركبة".

ولم تختلف شبكة "ليفربول إيكو" عن البقية، حيث ركزت على هدف لويس دياز الملغي وقرار الحكام، إذ نشرت تقريرًا بعنوان "هل هذا ما حدث في غرفة الـVAR؟".

وتابعت الشبكة البريطانية في تقريرها "رابطة الحكام تعترف بصحة الهدف ووجود "خطأ بشري فادح" في اتخاذ القرار الصحيح".