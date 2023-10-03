موعد مباراة الأهلي وإنبي فى كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة.. تسعى جماهير كرة القدم لمعرفة موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة، حيث يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي لخوض مباراة نصف النهائي في كأس مصر للموسم 2022/2023 أمام إنبي.

موعد مباراة الأهلي وإنبي فى كأس مصر 2023 والقنوات الناقلة

يستعد الأهلى لمواجهة إنبى فى السابعة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى في نصف نهائي كأس مصر.

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب السويسري كولر في مباراة إنبي، على التشكيل التالي:

تشكيل الأهلي المتوقع أمام إنبي فى كأس مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط: إمام عاشور - مروان عطية - أليو ديانج.

خط الهجوم: رضا سليم - أنتوني موديست - بيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وإنبي فى كأس مصر 2023



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى كأس مصر مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الأهلي في شهر أكتوبر



المباراة الأولى أمام فريق إنبي، وذلك ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس مصر لموسم 2023/2022، وتقام غدا الاربعاء الموافق 4 من شهر أكتوبر الجاري.

المباراة الثانية في بطولة الدوري المصري الممتاز، أمام فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة، يوم الأحد المقبل الموافق 8 من شهر أكتوبر الجاري.

المباراة الثالثة ستكون مباراة الذهاب في دوري السوبر الإفريقي، أمام فريق سيمبا التنزاني، وذلك يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري.

المباراة الرابعة ستكون مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا التنزاني، في ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي، وذلك يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباريات شهر أكتوبر الجاري أمام فريق بلدية المحلة في منافسات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، وستكون يوم 29.

الأهلى بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر



يذكر أن توّج فريق الأهلي ببطولة كأس مصر موسم 2021 /2022، بعدما حقق فوزًا مُثيرًا على بيراميدز بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة في نهائي كأس مصر، والتي أدارها الحكم الدولي أمين عمر، ويُدين الأهلي بهذا الفوز لرائعة حمدي فتحي التي سجل منها هدف الفوز برأسه ليحسم الأحمر لصالحه.

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